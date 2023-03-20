وقال بوتين في مقال لصحيفة "الشعب"الصينية بعنوان"روسيا والصين - شراكة تتطلع إلى المستقبل"، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الاثنين: "نحن ممتنون لنهج الصين المتوازن فيما يتعلق بالأحداث الجارية في أوكرانيا لفهم خلفيتها وأسبابها الحقيقية، ونرحب باستعداد الصين للعب دور بناء في حل الأزمة" ، وأكد الرئيس الروسي أن بلاده منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، رغم عدم التوصل لنتائج في أبريل الماضي .

وأضاف:"روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية بالرغم أننا في أبريل 2022 لم نُنهي محادثات السلام بأي حال من الأحوال " .

ويصل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين إلى روسيا في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسا للصين.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الرئيس الصيني لروسيا يومي 20 و22 مارس الجاري وتأتي بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن والأزمة الأوكرانية على رأس جدول أعمال الزعيمين.ووفقا للخبراء فإن الزيارة ستضع الأساس لتنمية العلاقات الصينية الروسية في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تعميق التفاهم المتبادل بين موسكو وبكين حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، أكد أن مقترح بلاده بشأن كيفية حل الأزمة الأوكرانية، يعكس وجهات النظر العالمية، ويسعى إلى تحييد العواقب.

وقال شي - في مقال له نشر قبل زيارته إلى روسيا وأوردته قناة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الاثنين - إن اقتراح (بكين) -وهو وثيقة تحتوي على 12 نقطة تم إصدارها الشهر الماضي- يمثل أكبر قدر ممكن من وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن الوثيقة تعمل على تحييد نتائج الأزمة وتعزيز التسوية السياسية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشاكل المعقدة ليس لها حلول بسيطة.

وأوضح شي أن الحل السلمي للوضع في أوكرانيا من شأنه أن يضمن أيضا استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، مضيفا أن زيارته لروسيا تهدف إلى تعزيز الصداقة بين البلدين والشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.