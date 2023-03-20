انهيار شرفة عقار بطريق كورنيش الإسكندرية وحى وسط يتدخل لإزالة الأجزاء الخطرة

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قام حى وسط الإسكندرية بإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة، بالعقار الكائن برقم 59 طريق الجيش الإبراهيمية، حماية للأرواح والممتلكات، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ووفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، قامت إدارة المباني والمشروعات بالحي بالإشراف على إزالة الأجزاء الخطرة، والمعلقة بالعقار بطريق الجيش.

كانت غرفة عمليات حي وسط الاسكندرية، تلقت بلاغا يفيد بسقوط شرفة من الطابق الرابع علوي على الطابق الثالث علوي، دون وقوع إصابات، ووجود أجزاء معلقة من بلكونة الدور الرابع، حيث تم استدعاء مقاول الإزالة بمعرفة إدارة المباني والمشروعات ويتواجد إدارة الأزمات والكوارث بالحي، وتم ازالة الجزء المعلقة و اتخاذ ما يلزم ،وجاري المتابعة.

علي صعيد آخر، شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مختلف مناطق متفرقة بالإسكندرية، وذلك بما يعرف بنوة "الشمس الكبرى".

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

ومن جانبه ، قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية أن الأمطار بدأت خفيفة اليوم وزادت غزارتها تدريجيا، ولم تتسبب في أي تجمعات مياه أو أي إعاقة مرورية.

كما أكد علي استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

وتم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات منذ صباح يوم الجمعة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو علي رسايل صفحة الشركة علي موقع الفيس بوك.

من جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، أن الامطار بدأت خفيفة فى الواحدة صباحا وزادت غزارتها تدريجيا ومتوقع استمرارها طوال اليوم ولم تتسبب فى أى تجمعات مياه أو أى إعاقة مرورية.

كما أكد على استمرار تمركز 150 سيارة ومعدة فى جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.

وأكد أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات للتعامل مع المنخفض الجوى الذى تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة.