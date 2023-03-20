انخفاض معدل الإنـجاب الكلى من 3.5 عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021

كتب مدحت عادل

يصدر الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفياً بمناسبة إعلان النتائج النهائية للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، حيث تم إعلان النتائج الأولية للمسح يوم 30/8/2022، ويأتي هذا المسح امتدادًا للمسوح الديموجرافية الصحية التي تم تنفيذ سبع دورات سابقة لها منذ 1988.

قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذه لأول مرة تحت مسمى (المسح الصحي للأسرة المصرية) وذلك من أجل توفير مؤشرات تفيد الوضع السكاني وقياس الإنـجازات الخاصة بتنظيم الأسرة والبرامج الصحية، بالإضافة إلى المساعدة في التخطيط للبرامج والتدخلات المطلوبة مستقبلاً.

كما يعتمد عليها في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذلك في مؤشرات التنمية المستدامة (رؤية مصر2030)، والعديد من المؤشرات ذات الصلة بالوضع الصحي والمشكلة السكانية.

ويوفر المسح مؤشرات عن الإنـجاب، تنظـيم الأسرة، رعاية الحمل والولادة، صحـة الطفـل، الحالة التغذوية للأطفال، صحة وتمكين المرأة، ختان الإناث، عمالة الأطفال وضبط سلوك الطفل، اتجاهات الشباب/الشابات.

- تم الالتزام بالمعايير الدولية وجودة العمل فيما يتعلق بتصميم وسحب العينة لتكون ممثلة على مستوى المحافظات وأقاليم الجمهورية.

- وتتمثل أهــم النتائــج فيما يلـــي:

أولاً: مؤشــرات الإنـجـــاب

1- بلغ معدل الإنـجاب الكلى للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية (15-49 سنة) (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014، وكانت أفضل المحافظات في معدلات الإنـجاب (بورسعيد، الإسكندرية ، دمياط) بمعدل (1.84 ، 2.10 ، 2.13) طفل لكل سيدة على التوالي، بينما كانت أعلى معدلات للإنـجاب في محافظات (مطروح، أسيوط ، سوهاج) بمعدل (4.38 ، 3.77 ، 3.68) طفل لكل سيدة على التوالي.

2- ارتبط انخفاض معدل الانـجاب بمستوى تعليم السيدات، حيث كانت أقل معدلات الإنـجاب للسيدات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية فأعلى (2.64) طفل لكل سيدة، بينما كانت معدلات الإنـجاب الأعلى للسيدات التي لم تتم المرحلة الإبتدائية (3.58) طفل لكل سيدة.



ثانياً: مؤشرات تنظيم الأسرة للسيدات المتزوجات حاليا في الفئة العمرية (15-49 سنة)

1- بلغت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة (66.4%) عام 2021 مقابل (58.5%) عام 2014، حيث كانت أفضل المحافظات والأعلى استخدامًا لوسائل تنظيم الأسرة (البحيرة ، جنوب سيناء ، الإسكندرية) بنسبة (76.7%، 75.7 %، 74.5 %) على التوالي، بينما سجلت محافظات (قنا ، سوهاج ، أسيوط) أقل نسب لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة والتي بلغت ( 46.9%، 47.4%، 52%) على التوالي.

2- سجلت الفئة العمرية (35-39 سنة) أعلى الفئات استخدامًا لوسائل تنظيم الأسرة بنسبة (75.2%) من جملة السيدات في نفس الفئة العمرية، بينما كانت السيدات في العمر (15-19) سنة أقل الفئات استخدامًا بنسبة (39%).

3- زادت نسبة الطلب الكلي على تنظيم الأسرة إلى (80%) عام 2021، مقابل (71%) عام 2014، ولكن تلاحظ زيادة نسبة السيدات اللاتي لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة إلى (13.8%) عام 2021 مقابل (12.6%) عام 2014، حيث سجلت محافظات (أسيوط ، سوهاج ، قنا) أعلى نسب لتصل إلى (22.4% ، 22.3% ، 19.7%) على التوالي، وهو ما يمثل فرصة للتركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا لتوصيل الخدمات إليهم، بينما سجلت محافظات (جنوب سيناء ، البحيرة ، السويس) أقل نسب (5.5% ، 6.9% ، 8.2%) على التوالي.

ثالثاً: مؤشرات رعاية الحمل والولادة

1- بلغـت نسبة الأمهات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة (4 زيارات فأكثر) للمولود الأخير 89.9)%) عام 2021 كانت أعلى نسب لها في محافظات (الإسكندرية ، دمياط ، بورسعيد) (97.2% ، 96.6% ، 95.7%) علــى التوالي، بينما سجلت محافظات (مطروح، أسيوط ، المنيا) أقل نسب (75.7% ، 83.6% ، 83.8%) على التوالي.

2- بلغت نسبة الولادات خلال الخمس سنوات السابقة التي تمت على يد مقدم خدمة طبية (97.1%) عام 2021 مقابل (91.5%) عام 2014، وكانت أعلى نسب لها في محافظات (دمياط ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء) (100%) لكل منهم، بينما سجلت محافظات (الفيوم ، بني سويف ، قنا) أقل نسب (89.3% ، 92.9% ،94.3%) على التوالي.

3- ارتبطت نسبة المواليد الذين تمت ولادتهم في منشأة صحية بمستوى تعليم الأم، حيث بلغت أعلى نسبة لها (96.5%) لدى السيدات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية فأعلى، بينما جاءت النسبة الأقل (88%) لدى السيدات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة.

4- بلغت نسبة الولادات القيصرية التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة (72.2%) عام 2021 مقابل (51.8%) عام 2014، وكانت أقل نسب لها في محافظات (مطروح ، بني سويف ، قنا) (39.3% ، 61.5% ، 63.3%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (بورسعيد ، كفر الشيخ ، الغربية) أعلى نسب (91.3% ، 88.4% ، 84.3%) على التوالي.

5- بلغت نسبة الولادات القيصرية في المنشآت الصحية الحكومية (63%) مقابل (81%) في المنشآت الصحية الخاصة.

رابعاً: مؤشرات صحة الطفل

1- بلغت نسبة الأطفال في العمر (18-29 شهر) الذين حصلوا على كل التطعيمات الأساسية (90%) عام 2021، كانت أعلى نسب لها في محافظات (الأقصر ، الغربية ، البحيرة) (98.9% ، 97.8% ، 97.8%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (القاهرة ، بورسعيد ، الجيزة) أقل نسب (73.1% ، 77% ، 82.6%) على التوالي، مع الأخذ في الاعتبار ظروف جائحة كورونا والتي أثرت على المناطق الحضرية بصفة خاصة.

2- بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (28) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي عام 2021، مقابل (27%) عام 2014، كان أقل معدل في محافظات (البحر الأحمر، الغربية، المنوفية) (11 ، 16 ، 17) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي على التوالي، بينما سجلت محافظات (سوهاج ، أسيوط ، الفيوم) أعلى المعدلات (45 ، 41 ، 38) حالة وفاة لكل 1000 مولود حي على التوالي.

خامساً: مؤشرات الحالة التغذوية للأطفال وصغار الشباب

1- سجلت نتائج المسح تحسنًا واضحًا لبعض مؤشرات الحالة التغذوية على النحو التالي:

‌أ- بلغت نسبة الأطفال دون سن الخامسة ومصابين بالتقزم (الطول بالنسبة للعمر) (12.8%) عام 2021 مقابل (21%) عام 2014، وكان أعلاها في الفئة العمرية (12-17 شهر) بنسبة (18.5%)، وأقلها إصابة في الفئة العمرية (48- 59 شهر) بنسبة(7.9%)، وكانت أقل نسب في محافظات (الشرقية ، بورسعيد، الغربية) (4% ، 6.7% ، 8%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (جنوب سيناء ، سوهاج ، أسيوط) أعلى نسب (26.8% ، 21.9% ، 19.9%) على التوالي.

‌ب- بلغت نسبة الأطفال دون سن الخامسة ومصابين بالنحافة (الوزن بالنسبة للطول) (3.1%) عام 2021 مقابل (8%) عام 2014، تنخفض هذه النسبة قليلاً في الإناث عن الذكور (2.9% ، 3.2%) على التوالي، وسجلت محافظات (الغربية، الدقهلية، دمياط، مطروح) أقل نسب (0.3% ، 0.4% ، 0.6% ، 0.6%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (جنوب سيناء ، أسوان، السويس) أعلى نسب (15.9% ، 14.1% ، 10.7%) على التوالي.

2- بلغت نسبة الأطفال في العمر (6 -59 شهر) الذين يعانون من الأنيميا بصفة عامة (43%) عام 2021 مقابل (27.2%) عام 2014، وتقل نسب الأنيميا في الفئة العمرية (48-59 شهر) لتصل إلى (29.7%) مقابل (67.3%) في الفئة العمرية (9-11 شهر)، وكانت أقل نسب في محافظات (البحيرة ، الوادي الجديد ، أسيوط) (23.1% ، 26.8% ، 28.9%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (مطروح ، المنيا ، الدقهلية) أعلى نسب (63.5% ، 61.6، 56.3%) على التوالي.

3- وقد بلغت نسبة الأطفال في العمر (6 -59 شهر) الذين يعانون من الأنيميا البسيطة (20.9%) عام 2021، مقابل (17.8%) عام 2014، وكانت أقل نسب لها في محافظات (البحر الأحمر، القليوبية) بنسبة (14% ، 16.5%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (مطروح، المنيا) أعلى نسب (37% ، 25.9%) على التوالي.

سادساً: مؤشرات ختان البنات

1- انخفضت نسبة البنات في الفئة العمرية (0-19 سنة) اللاتي تم ختانهن إلى (14.2%) عام 2021، مقابل (21.4%) عام 2014، وتقل هذه النسبة في الحضر عن الريف (9.5% ، 16.9%) على التوالي، كما تشير البيانات إلى انخفاض نسب الختان بين البنات مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم، حيث بلغت (9.4%) لدى الأمهات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية فأعلى، بينما بلغت أعلى نسبة لها (27.9%) للأمهات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة، وسجلت محافظات (مطروح، دمياط، البحيرة) أقل نسب (0.2% ، 1% ، 2%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (الأقصر، أسوان، سوهاج) أعلى نسب (56.7% ، 46.8% ، 43.5%) على التوالي.

2- بلغت نسبة الأمهات اللاتي لديهن نية لختان بناتهن في المستقبل (12.8%) عام 2021، وكانت أقل نسب لها في محافظات (مطروح، دمياط، بورسعيد) (0.5% ، 0.8% ، 1.2%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (قنا، بني سويف، أسوان) أعلى نسب (35.9%، 27.2%، 26%) على التوالي، مما يستدعي التدخل في هذه المحافظات.

سابعاً: مؤشرات عمالة الأطفال

- بلغت نسبة عمالة الأطفال (5-17 سنة) (4.9%) عام 2021 مقابل (7%) عام 2014، حيث كانت النسبة الأقل من نصيب الإناث (2.8%)، بينما سجلت (6.8%) للذكور، وكانت أقل نسب في محافظات (السويس، جنوب سيناء، الإسكندرية) (0% ، 0.5% ، 0.7%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (الدقهلية ، الجيزة ، سوهاج) أعلى نسب (8.6% ، 7.8% ، 7.6%) على التوالي.

ثامناً: مؤشرات حول اتجاهات الشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة)

1- كان رأي الشباب أن متوسط العدد الأمثل للأطفال (2.6) طفل عام 2021، كان أقل متوسط لها في محافظات (بورسعيد ، دمياط ، البحيرة) (2.3) طفل لكل منهم، بينما سجلت محافظات (سوهاج ، أسيوط ، جنوب سيناء) أعلى متوسط (3.1 ، 2.8 ، 2.8) طفل على التوالي.

4- بلغت نسبة الشباب الذين وافقوا على استخدام وسائل لتنظيم الأسرة قبل أول حمل (18.1%) عام 2021، وكانت أعلى نسب لها في محافظات (أسيوط ، الشرقية ، القاهرة) (32% ، 31.5% ، 26.7%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (سوهاج ، جنوب سيناء ، البحر الأحمر) أقل نسب (2.6% ، 3.6% ، 4.5) على التوالي.

5- بلغت نسبة الشباب الذين وافقوا على استخدام وسائل لتنظيم الأسرة بعد أول مولود (69.6%) عام 2021، وكانت أعلى نسب لها في محافظات (بني سويف ، الشرقية ، الإسماعيلية) (92% ، 90.8%، 90.5%) على التوالي، بينما سجلت محافظات (سوهاج ، جنوب سيناء ، مطروح) أقل نسب (29.9% ، 37.3% ، 41.7%) على التوالي.