الكشف على 222 حالة بقافلة طبية لجامعة بنها بالمجان بقرية العكرشة بمركز الخانكة

وكشف بيان جامعة بنها، أنه جاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير مستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وولاء صلاح مدير التواصل المجتمعي بالمحافظة.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، أن القافلة الطبية استهدفت إجراء الكشف الطبي على أهالي قرية العكرشة وتقديم خدمات طبية متميزة لهم في مختلف التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشارك في القافلة أطباء من كلية الطب والمستشفى الجامعي في تخصصات "الباطنة، والأطفال، والرمد، والعظام"، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 222 حالة تنوعت ما بين 63 حالة عظام و60 حالة أطفال، و55 حالة باطنة، و44 حالة رمد، وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

جدير بالذكر أن جامعة بنها كانت قد أطلقت القافلة الطبية الأولى بقرية العكرشة يوم 13 من شهر مارس، وتقوم الجامعة حاليا بدراسة نوعية المصانع في قرية العكرشة وآليات توفيق أوضاعها وذلك من خلال أساتذة متخصصين في هذا المجال من كليات الجامعة.