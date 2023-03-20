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الشركة القابضة للغزل: دمج 31 شركة للقطن لتصبح 9 شركات.. و7 دخلوا مرحلة التطوير

الإثنين، 20 مارس 2023 07:36 م
الشركة القابضة للغزل: دمج 31 شركة للقطن لتصبح 9 شركات.. و7 دخلوا مرحلة التطوير اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
كتب أمين صالح

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أعلن الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن هناك عدد 31 شركة تعمل في هذا النشاط تحت الشركة القابضة وتم دمجها لتصبح 9 شركات فقط وهى (شركة مصر المحلة وشركة كفر الدوار وشركة شبين الكوم وشركة دمياط وشركة حلوان وشركة الوجه القبلي ومصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج و الأقطان) وسيتبعها وحدات وتاريخ الدمج تم في 1 يوليو 2020.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان.
 
وأضاف، هناك 7 شركات تم بدء تطويرها بعد الدمج ويتبقي شركتين هما مصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج والأقطان
 
من جانبه تساءل الدكتور محمد السيد سليمان عن حجم الطاقة الكاملة لكل شركة وحجم انتاجها؟.
 
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الي وجود ندرة شديدة في القطن الطبي المستخدم في المستشفيات.
 
وعقب اللواء كمال الهلالي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ان بعض القصور الذي تعاني منه الشركة جاء نتيجة نقص في التدفقات المالية بسبب تأخر صرف قرض من بنك ايطالي وسويسري لم يصرف في موعده .
 
ولفت الي مطالبه وزارة المالية بضمانات معينة، واوضح ان البنك الايطالي كان المفروض ان يضمن القرض، الا ان العقد تم امضاءه في السادس من مارس الجاري .
 
 

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