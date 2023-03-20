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السجن 3 سنوات لموظف بتهمة الرشوة مقابل البناء على أرض زراعية

الإثنين، 20 مارس 2023 10:33 ص
السجن 3 سنوات لموظف بتهمة الرشوة مقابل البناء على أرض زراعية محكمة
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف بالسجن 3 سنوات بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية. 
 
تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث ،تفيد طلب موظف فى إحدى الجهات الحكومية، رشوة من أحد الأشخاص الذى أبلغ عنه للشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناء على اراضى زراعية، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، فتم عمل كمين للمتهم وضبطه متلبسا بالرشوة، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وأحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.
 

جنايات القاهرة

الرشوة

أخبار الحوادث

عقوبة الرشوة



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