الرئيس الصينى مخاطبا بوتين: واثق أن الشعب الروسى سينتخبك فى 2024

وكالات

أعرب الرئيس الصينى شى جين بينج، عن ثقته فى نجاح بوتين بالانتخابات الرئاسية المقبلة فى روسيا، والمقررة فى 2024، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

وقال بينج مخاطبا بوتين، خلال اللقاء الذى جمعهما اليوم الإثنين بالكرملين، "واثق أن الشعب الروسي سينتخبك فى 2024".

وذكر الرئيس الصيني: الوضع العالمي يحتم علينا زيادة الشراكة مع روسيا، موضحا أن بلاده تسعى لتعزيز شراكتها مع موسكو باعتبارهم شركاء.

وأضاف، خلال لقاء بالرئيس الروسى فى موسكو، أن قوة العلاقة بين البلدين دفعته إلى زيارة موسكو فى أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه، معربا عن تقديره للدعم الروسى للصين.