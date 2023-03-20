الرئيس الصينى: اتخذنا باستمرار موقفا موضوعيا بشأن الأزمة الأوكرانية

وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن الصين اتخذت باستمرار موقفا موضوعيا ومحايدا بشأن الأزمة الأوكرانية وتبذل قصارى جهدها من أجل مفاوضات السلام وتحقيق المصالحة بين الأطراف.

وأضاف الرئيس الصيني أن العلاقات بين روسيا والصين تستند إلى مبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم التوجيه ضد أطراف ثالثة.

وحسب موقع روسيا اليوم، أكد أن "العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين تشكل معيارا لنوع جديد من العلاقات بين الدول حيث تقوم وتعمل روسيا والصين باستمرار على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتلتزمان بمفهوم الصداقة الأبدية والتعاون متبادل المنفعة".

وشدد الرئيس الصيني أن "الزيارة الحالية لروسيا تهدف إلى تعزيز الصداقة والسلام".

وفيما يخص الأزمة الأوكرانية أكد الرئيس الصيني أن الصين اتخذت دائما وباستمرار موقفا موضوعيا وغير متحيز بشأن الأزمة الأوكرانية، وتبذل قصارى جهدها من أجل مفاوضات السلام وتحقيق المصالحة بين الأطراف.

ونوه بأن "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية" يعكس وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي بشأن تجاوز الأزمة الأوكرانية.

كما شدد على أنه سيتم إيجاد طريقة عقلانية للخروج من الصراع الأوكراني وطريق للأمن في العالم إذا استمر الجميع في الحوار والمشاورات على قدم المساواة وبطريقة حكيمة.