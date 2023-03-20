الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 63 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.