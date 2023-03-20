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الداخلية العراقية تشكف تفاصيل اعتقال قاتل ضابط برتبة عميد في نينوى

الإثنين، 20 مارس 2023 03:00 ص
الداخلية العراقية تشكف تفاصيل اعتقال قاتل ضابط برتبة عميد في نينوى القوات العراقية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد،  إلقاء القبض على قاتل ضابط برتبة عميد في نينوى.

وقالت الوزارة في بيان نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع): "ما زالت الدماء الزاكيات لرجال وزارة الداخلية تروي تربة هذا الوطن الغالي، وهم يطاردون عناصر الإرهاب والجريمة المنظمة، لكي ينعم العراق وشعبه بالأمن والأمان، ففي الساعة 1710 من اليوم 19 / 3 / 2023 شرعت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى بنصب كمين بالقرب من الشارع الرئيس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل لمتهم مطلوب للمديرية، وأثناء هذه العملية حدث اشتباك بين المتهم والقوة المنفذة للواجب مما أدى الى استشهاد العميد البطل (سعد حكمت حاجي) وإصابة المفوض (سعد عايد شبيب) المنسوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى إثر قيامهما بمطاردة هذا المجرم الذي حاول الهروب من الكمين إلا أن أبطالنا تمكنوا من إصابته وإلقاء القبض عليه".

 وأضافت، أنها "ستستمر بعملها الأمني المهني وهي تقدم القرابين فداءً لهذا الوطن الغالي".

 


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نينوي



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