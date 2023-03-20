الأقصر تقود حملات ولجان مكثفة لتحصين الماشية وترقيمها قبل رمضان لخدمة الأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر ، عن استمرار مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وأعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل، وذلك بصورة مكثفة قبل شهر رمضان المبارك لحماية الثروة الحيوانية، حيث تم حتى مارس الجارى إنهاء تحصين 26550 رأس ماشية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 26550 حيوانا، كما يتم تنفيذ الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، واللقاءات الإرشادية بلجان التحصين حرصاً على توعية المواطنين ومربى وتجار الماشية والأغنام والماعز بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذا المرض الوبائي، وتوعيتهم بخطورة المرض وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بالمرض من حيث أعراضه على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقلة ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وشدد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على أنه يتم أيضاً تنفيذ أعمال التأمين على الثروة الحيوانية، وتوعية كافة المواطنين والمربين بأهمية التأمين على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتوعيتهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك توعية المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة به، حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.