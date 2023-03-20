افتتاح قاعة رياضية لفتيات كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر الإسكندرية، عن افتتاح أول قاعة رياضية لممارسة الأنشطة الطلابية والمواهب وريادة الأعمال بالمبنى الجديد في الكلية.

وبحسب بيان كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر الإسكندرية، فإن الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، والدكتورة سعيدة محمد صبح، عميد الكلية، قد أزاحوا الستار عن اللوحة التذكارية للقاعة الجديدة بحضور لفيف من اساتذة الكلية .

وأكدت الكلية أن افتتاح القاعة جاء في إطار تنفيذ رؤية الجامعة بضرورة وجود متنفس للأنشطة الفنية والرياضية المختلفة للطالبات داخل الكلية.

وأشاروا إلى أنه قد تم في داخل القاعة عمل عرض رياضي صغير لإحدى مهارات فن الكاراتيه، كما استعرضت بعض الطالبات لوحاتهن الفنية،وبعض الأشغال اليدوية.

هذا وقد عبرت الطالبات الكريمات عن بالغ سرورهن بتشجيع الكلية لكل تلك الأنشطة الطلابية المتنوعة التي ترفع مستوى المهارات، وتمنحهن الفرصة للعطاء الدراسي بشكل أوفر.