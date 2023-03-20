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استقرار أسعار الفراخ بالأسواق.. والكيلو بـ75 جنيها من المزرعة

الإثنين، 20 مارس 2023 04:00 ص
استقرار أسعار الفراخ بالأسواق.. والكيلو بـ75 جنيها من المزرعة دواجن ارشيف
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا عند 75 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل المستهلكين بين 87 و92  جنيها حسب المنطقة السكنية، فى حين لا يزال السوق يتعافى لتعود دورات الإنتاج قريبًا لما كانت عليه قبل 3 أشهر، بحسب شعبة الدواجن.

أسعار البيض الابيض فى المزرعة تسجل 96 جنيها مع زيادة معروض البيض جزئيا فى حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 100 جنيه، والبيض البلدى 106 جنيهات تسليم أرض المزرعة، فى حين يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها تسليم المستهلكين.

وشددت شعبة الدواجن على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن فى القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم فى ضبط السوق، حيث سيؤدى ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب فى السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

وتؤكد شعبة الدواجن، أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار أنفلونزا الطيور.

 

 


أسعار الدواجن

شعبة الدواجن

سعر البيض

سعر الدواجن



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