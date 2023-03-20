إم سكويرد تطلق مشروعها الأيقوني 41 Business District بتصميم مذهل وفريد من نوعه ليحقق طفرة معمارية للمشاريع التجارية بقلب القاهرة

ـ بتصميمه الماسي المتفرد، وبأنظمة سداد غير مسبوقة، وبدفعة أوليه تبلغ 7% وإعفاء تام من الأقساط بالسنة الأولى، 41 Business District يشكل معلماً نابضاً علي الطريق الدائري بالقطامية.

في إطار خطتها المعاصرة لتطوير مشروعات إدارية فريدة وتقديم مشاريع عقارية عالية الجودة تعمل على تعزيز ورفع مستوى المشهد الحضاري في مصر، أعلنت شركة "إم سكويرد للتطوير العقاري"، عن إطلاقها مشروعها الفريد"41 Business District" ليكون مركزًا حيويا للشركات ورجال الأعمال والمهنيين ورواد الأعمال بتصميم متفرد ماسي ليشكل بذلك أعجوبة بصرية ويضمن إطلالة جاذبة على طريق القطامية، أحد أكثر المواقع إستراتيجية في القاهرة الكبرى مما يضمن إنسيابية الوصول لإتصاله بمختلف طرق النقل الرئيسية ويجعل التنقل من وإلى المبنى خاليًا من المتاعب، مما يضمن روتينًا يوميًا سلسا وفعالاً.

تم تصميم المبني بحيث يضمن نمط حياة متكامل مع أحدث وسائل الراحة لتساعد علي ازدهار الاعمال، يمتد مشروع 41 Business District على مساحة 25500 متر مربع، وهو عبارة عن مبني متكامل متعدد الإستخدامات يتكون من طابقين سفليين وطابق أرضي ويرتفع إلى 10 طوابق مخصصة للمساحات الإدارية بهيكل ماسي يخلق بيئة عمل إيجابية ومستدامة، تتنوع المساحات الإدارية بشكل مرن لضمان بيئة عمل جاذبة تبدأ من 80 متراً مربعاً بتصميم يضمن زيادة الضوء الطبيعي إلى أقصى حد بإطلالة مشرقة على المناظر الخلابة للمنطقة المحيطة، حيت يوفر المبني مساحات مختلفة وواسعة للمكاتب الإدارية والعيادات الطبية والشركات الراغبة في ممارسة أعمالهم في بيئة حديثة وتأتي بتشطيبات أساسية مما يسهل علي المستأجرين تخصيص مساحاتهم وفقا لمتطلباتهم، بجانب تغطية لكافة وسائل الراحة المصممة لراحة أعمال الشركات، من المصاعد الحديثة وفق أحدث تكنولوجيا المصاعد، مصاعد الخدمات ودوائر المراقبة العالية الدقة والمخازن والخدمات المميزة لضمان حصول الشركات علي كل الإحتياجات التي تضمن تحقيق أعلي معاير الكفاءة في العمل، بينما يشمل الدور الأرضي علي مجموعة متنوعة من المساحات المتاحة التي تبدأ من 250 متر مربع، حيث يتيح التصميم الفريد تمتع الشركات والمتاجر بالمرونة التامة لإنشاء واجهة متاجر جاذبة تعكس علامتها التجارية الفريدة، كما تقع متاجر البيع بالتجزئة والمقاهي والمطاعم العصرية ومقدمي الخدمات بالقرب من المدخل الرئيسي للمبنى مما يوفر وصولاً سهلاً لكل من المستأجرين والزوار على حد سواء.

تقدم إم سكويرد للتطوير العقاري لأول مرة أنظمة سداد مرنة تركز علي النمو المستدام حيث تقدم عرض محدود لإعفاء اول سنة من التعاقد من الأقساط مع مدد سداد مرنة بواقع 10% ثم السداد علي 7 سنوات، ومن المقرر بدء التسليم بالربع الثان من عام 2025 ما يجعل منها فرصة استثمارية جذابة، كما اقتصرت تكلفة الصيانة على 10% فقط بفضل التصميمات المخصصة التي تراعى الإستدامة وتقليل المصاريف علي المالك والمستأجر، ويتميز مشروع 41 Business District بإلتزامه بمعايير الإستدامة التي تضمنها إم سكويرد بجميع مشاريعها وتقوم عليها بفاعلية وتطبيق تام، حيث يهدف المشروع بأن يكون مبنى موفرا للطاقة وصديقا للبيئة، مما يجعله مساحة مثالية للشركات التي تتطلع إلى تقليل الإنبعاثات الكربونية، حيث تم دمج هذه الرؤية في مختلف جوانب المبنى مع إستراتيجية خضراء تقلل من تلك الإنبعاثات وتوفر مساحة آمنة صديقة للبية، وتوفر شواحن السيارات الكهربائية ومواقف السيارات المزدوجة الهيدروليكية، بجانب أنظمة إدارة للنفايات حديثة وأكثر من ذلك، بجانب الإهتمام بكافة التفاصيل والإلتزام بتقديم مستوى عال من الرفاهية لتقديم مشروع ذو مستوى عالمي، وتهدف إم سكويرد للتطوير العقاري في مشروعها 41 Business District لإنشاء مجتمعا يقدر الإبتكار والتميز والإستدامة.

وقد تأسست شركة إم سكويرد للتطوير العقاري عام 2012، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري بخبرة تجاوزت 11 عام، تتميز بتقديم نظرة خاصة للعملاء ترتكز حول تقديم سبل الحياة المتكاملة بأعلى معايير الجودة والإزدهار للمجتمعات، وتستمد إم سكوير معايير القوة وضمان الجودة والإستمرارية من مجموعة إنترو القابضة التي تغطي تخصصات متنوعة تشمل على النفط والغاز، الاستثمارات المالية، قطاع الأغذية والمشروبات، والتنمية الزراعية، والاستدامة وإعادة التدوير، بفضل تلك القوة الداعمة ركزت إم سكوير على مزج الشكل الجمالي بالقطاع الهندسي لتقديم نموذج سكني مميز بالسوق المصري، ونجحت الشركة في إحداث ثورة في القطاع العقاري في مصر، وكذلك الشرق الاوسط، بداية من الجودة ومعايير الاستدامة ولاختيار المواقع الرئيسية بمشاريعها لتشكيل مجتمعات ووحدات تجارية أصيلة ذات تميز لا مثيل له بما يتماشى مع الرؤية العامة للحكومة للتنمية المستدامة ودعم القطاع العقاري.



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