إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب توك توك على طريق "طنطا- كفر الزيات" بالغربية

الغربية عادل ضرة

شهد طريق طنطا كفر الزيات بمحافظة الغربية انقلاب توك توك بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب توك توك على طريق طنطا كفر الزيات بالقرب من مدخل قرية الدلجمون.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب توك توك بداخله 3 أشخاص، نتج عنه إصابتهم بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الزيات العام لتلقى العلاج، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.