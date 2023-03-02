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8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية.. تفاصيل مزايدة الحقول المتقادمة

الخميس، 02 مارس 2023 09:39 م
8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية.. تفاصيل مزايدة الحقول المتقادمة المهندس طارق الملا وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، أن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت اول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والانتاج ( EUG)، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى ..
 
 
1-تشمل 8 حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية.
 
 
2- طرح هذه المزايدة لأول مرة جاء بعد دراسات جارية منذ فترة للحقول المتقادمة التي لاتزال تحتوي علي كميات  من الزيت الخام .
 
 
3- اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول .
 
 
4-  تتطلب استخدام احدث الطرق التكنولوجية بحيث يمكن انتاج الخام من الخزانات بديلا عن الطرق التقليدية . 
 
 
5- هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات علي الاستثمار في اعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول. 
 
6- تشمل الحقول الثمان المطروحة بالمزايدة حقلي رأس بدران و خليج الزيت تحت اشراف شركة سوكو ، بالإضافة إلى حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وايست زيت  و اشرفي تحت اشراف شركة اوسوكو ،ومنطقة تنمية وادي السهل.
 
 
 
 

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