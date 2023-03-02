6 سنوات سجن لأمريكى حاول الحصول على 4.2 مليون دولار من إغاثة كورونا بالاحتيال

كتبت ريم عبد الحميد

قضت محكمة أمريكية بسجن رجل من جنوب فلوريدا لمدة ستة سنوات وشهرين فى أحد السجون الفيدرالية لمحاولته الحصول على أكثر من 4.2 مليون دولار من أموال إغاثة كورونا بإيداع طلبات زائفة للحصول على القروض.

وبحسب ما ذكرت شبكة ABC الأمريكية، إن فاليسى باروسى، البالغ من العمر 28 عاما، صدر ضده الحكم فى محكمة فورت لوديردال الفيدرالية، وفقا لسجلات المحكمة. وإلى جانب فترة السجن، فعليه أن يرد أكثر من 2.1 مليون دولار من الأموال التي حصل عليها بالفعل. وكانت هيئة محلفين قد أدانت فاليسى فى أكتوبر الماضى بخمس اتهامات بالاحتيال وثلاثة اتهامات بغسيل الأموال واتهام بسرقة هوية.

ووفقا للائحة الاتحاد، فإن باروسى قدم أوراق قرض مزيفة نيابة عن نفسه وشركائه، وسعى للحصول على أكثر من 4.2 مليون دولار من قروض برنامج حماية المديونين. وقال المدعون إن باروسى قام بتزوير نفقات السنة الماضية لمقدم الطلب وأيضا صافى الربح وكشوف المرتبات، وقدم نماذج ضريبية مزورة لمصلحة الضرائب.

وحصل باروسى والمتواطئون معه على ما يقرب من 2.1 مليون دولار من القروض بموجب خطة الاحتيال، وفقا للمحققين. وتم العثور على طلبات القروض ووثائق الضرائب المزيفة على جهاز الكمبيوتر الخاص بباروسى إلى جانب رسائل نصية لتسهيل معلومات من عملائه المتصورين.

وفى كل طلب للحصول على قرض، دفع شركاء باروسى له ما بين 20 إلى 30% عمولة استخدمها فى شراء سيارة لامبورجينى وسلع فاخرة أخرى. ونشر باروسى صور له على حسابه على انستجرام مع سيارته اللامبورجينى وساعاته الفاخرة.