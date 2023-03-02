4 معلمات يتنافسن فى نهائى لمسابقة "المعلمة القدوة" بأزهر الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

عقدت منطقة الشرقية الأزهرية ، التصفيات النهائية لمسابقة المعلمة القدوة للعام الدراسي 2022/2023م بمقر ديوان عام المنطقة تحت إشراف ورعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للشرقية ،رئيس اللجنة وعضوية الدكتور حسيني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية، الدكتور دعاء عزت ، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة وأعضاء إدارة رياض الأطفال بالمنطقة وغيرهم.

وشارك في التصفيات النهائية 4 معلمات من مختلف الإدارات التعليمية، وذلك بعد عقد التصفيات الأولية لذات المسابقة بكافة الإدارات التعليمية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية ، أن المسابقة تهدف إلى قياس قدرة المعلمة وتمكنها من استخدم الوسائل التعليمية بمختلف أنواعها في العملية التعليمية، بجانب دورها في تصميم وصناعة الوسائل التعليمية بأبسط الخامات والأساليب، وبالأخص الوسائل التعليمية المتعلقة بالتكنولوجيا لما لها من أثر تعليمي كبير والذي يتيح الفرصة للأطفال للتفاعل الإيجابي في العملية التعليمية فضًلا عن تفعيل كافة السجلات .

ومن جانبه أضاف الدكتور حسيني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية أن الهدف الرئيس للمسابقة تحفيز المعلمات المتميزات ، للمساهمة في إعداد كفاءات المستقبل في ميدان تعليم رياض الأطفال وترسيخ ثقافة التميز والابتكار لديهن.

وأشارت الدكتورة دعاء عزت مدير إداره رياض الأطفال بالمنطقة أن المسابقة تمت طبقًا للضوابط المعمول بها وفق تعليمات الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية على أن يتم تصعيد المعلمة الفائزة لتنافس في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية .

وفي سياق متصل ، اكدت منطقة الشرقية الأزهرية ، استمرار فاعليات مبادرة " أنا الراقى بأخلاقي "، حيث جري تناول فاعليات للقيمة الأولى من قيم المبادرة "الانتماء " للمبادرة طبقاً للجدول الوارد من فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، من خلال تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية والرياضية وقام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية باشراف ومتابعة من شيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين .

كما تضمنت فقرات الاذاعة المعهدية على مدار ثلاث أسابيع بكافة المعاهد مفاهيم الانتماء وأنواعه وصوره ، كما قام منسقي الإدارات التعليمية بتوجية الدعوة لرجال الوعظ، والأوقاف للمشاركة في عقد ندوات بمقر المعاهد لشرح قيمة الانتماء ومعانيه .

كما قام بعض الطلاب في إدارتي العاشر من رمضان ، أبوكبير، بتمثيل فقرات مسرحية تعكس معنى الانتماء ، وأهمها الانتماء للوطن وللأزهر الشريف. وفي إدارتي هيهيا أبوحماد قام الطلاب الموهوبين بتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول معاني الانتماء ، كما قام بعض الطلاب بترجمة معنى الانتماء إلى اللغة الإنجليزية الفرنسية بإدارتي كفر صقر، وأولاد صقر .

وأضاف محمد عطية، منسق المبادرة بالمنطقة، أن ما يميز المبادرة للفصل الدراسي الثاني تفاعل الإدارات النائية بشكل ملحوظ، حيث شاركت إدارات الحسينية، وصان الحجر وكذلك منشأة أبو عمر جنبًا إلى جنب مع باقي الإدارات التعليمية بكافة الفعاليات مضيفًا أن كافة المعاهد استعدت لتفعيل القيمة الثانية (الصدق ) اعتبارًا من السبت القادم ولمدة خمس عشر يوم .