21 طالب وطالبة يمثلون جامعة المنوفية فى "بارالمبياد الجامعات المصرية"

المنوفية - محمود شاكر

تشارك جامعة المنوفية فى اللقاء الرياضى للأشخاص ذوى الهمم لطلاب الجامعات المصرية "بارالمبياد الجامعات المصرية" للعام الجامعى 2022 / 2023 المقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة" والذى يقام خلال الفترة من 1 حتى 6 مارس 2023.

وتشارك جامعة المنوفية فى اللقاء تحت إشراف الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى عدة ألعاب هى، كرة القدم وألعاب القوى الحركية وألعاب قوى قصار القامة وتنس الطاولة وتنس الطاولة للشلل الدماغى ورفع الأثقال وألعاب قوى بصرى وألعاب قوى صم وبكم.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى الجامعي" اللقاء الرياضى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بمشاركة 800 طالباً وطالبة يمثلون 24 جامعة مصرية وهم "المنوفية - القاهرة - الإسكندرية – عين شمس – أسيوط – طنطا - المنصورة – الزقازيق- حلوان - المنيا - قناة السويس- جنوب الوادى – بنى سويف - بنها – كفر الشيخ - سوهاج – بورسعيد - دمنهور – العريش – أسوان - الأقصر – مدينة السادات – أزهر أسيوط - وزارة التعليم العالى".

ويضم وفد جامعة المنوفية الكابتن ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضى والكابتن محمود حافظ والكابتن على السيد وجيهان سامى مشرفين بجانب 21 طالب وطالبة يشاركون فى الألعاب المختلفة وهم، السيد محمود حميدة وعبد الله عبد الحليم سعد وأحمد محمد حجر وصابر صبحى محمد ومحمود هشام بده وعلى ناصر على وأحمد محمود عبد الحليم من كلية التربية النوعية، وخالد أحمد سالم كلية التجارة، وعمرو هشام العليمى من كلية الآداب وسلوى أحمد عبد الحليم كلية الاقتصاد المنزلى وشيماء ناصر القصاص ومى سمير أبو حشيش وندى عبد المرضى زمن من كلية التربية النوعية وعبد الركمن بكر العدلى كلية الآداب ومحمود مصطفى جابر كلية التربية النوعية وعبد الرحمن سعيد ابراهيم كلية الاقتصاد المنزلى وأحمد طلعت عبد المعطى كلية الإعلام ومحمود عبد الحليم عبد الرازق كلية التجارة وهاجر يسرى عبد السلام كلية الآداب وعمرو أسامة البلتاجى وأحمد هشام عبد المقصود كلية التربية النوعية.

وتقام المسابقات على ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية بأبى قير، فى أنشطة ألعاب قوى وتنس طاولة ورفع اثقال والكرة الطائرة جلوس وكرة هدف وكرة قدم فى إعاقات الحركى والذهنى وكف بصرى وصم وبكم وقصر قامة والشلل الدماغى، على أن يتم تسليم الميداليات والهدايا التذكارية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.