10 معلومات عن محطة الطاقة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة

كتبت منال العيسوي

بالتوازى مع الاحتفال ب يوم البيئة الوطنى ، والذى يوافق يوم 27 يناير من كل عام، افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولى.

نرصد فى هذا التقرير أهم 10 معلومات عن هذه المحطة وأهميتها وعلاقاتها بحلول مواجهة التغيرات المناخية ونتائج وتوصيات قمة المناخ.

1- المحطة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة هدفها دعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الطيران والتصدى لآثار التغيرات المناخية.

2- تم تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بمطار القاهرة فى الجراج متعدد الطوابق.

3- المحطة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة، تتم بالتنسيق بين وزارتى البيئة والطيران المدني لدعم العمل البيئى وتنفيذا لخطة الدولة المصرية فى خفض معدلات التلوث والحد من آثار التغيرات المناخية.

4- المحطة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة، تعزز التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء

5- القدرة الإجمالية لمحطة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة تبلغ 300 كيلووات/ ساعة وتنتج 495 ميجاوات ساعة/سنوياً.

6- محطة الطاقة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة، تساعد علي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصل إلى 222.75 طن/سنوياً كأحد المساهمات الوطنية فى التصدى لآثار التغيرات المناخية التى تتم وفق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتقرير المساهمات المحددة وطنياً واستكمالاً لنجاحات مؤتمر المناخ COP27 .

7- تنفيذ المحطة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة، ضمن مجهودات المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV.

8- المحطة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة ، ينفذها مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية ووزارة البيئة.

9- المحطة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة، تم الانتهاء من أعمال توريد وتنفيذ وتشغيلها في إطار بروتوكول التعاون بين كل من وزارتى البيئة، والطيران المدني ممثلة فى شركة ميناء القاهرة الجوي، مع مركز تحديث الصناعة - مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة.

10- تضمن مشروع المحطة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة، تزويد صالات المطار بوحدات لشحن أجهزة المحمول، التى تستمد طاقتها من المحطة الشمسية ومزودة بشاشات عرض تبين كميات الكهرباء التى يتم توليدها من الطاقة الشمسية ومؤشرات الأداء الأخرى للمحطة الشمسية.

جدير بالذكر أن افتتاح محطة طاقة شمسية بمطار القاهرة الدولى يعد خطوة من خطوات العمل حاليا على استخدام الطاقة النظيفة فى مختلف المطارات المصرية فى إطار استراتيجية متكاملة لوزارة الطيران لتحويل قطاع الطيران بأكمله الى قطاع صديق للبيئة فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم تركيب 141 محطة شمسية فى 17 محافظة علي مستوي الجمهورية بقدرة 18 ميجاوات، وحصل برنامج المشروع القومى علي جائزة المعهد البريطاني لعام 2020 كأفضل المشروعات المقدمة عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحرارى.