وزير بريطاني سابق يتهم صحفية نشرت 10 آلاف رسالة بينهما بالخيانة.. التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

اتهم مات هانكوك وزير الصحة البريطاني السابق إيزابيل أوكشوت الصحفيه في دايلي تليجراف بالخيانة بعد أن سربت رسائل واتساب أرسلها هانكوك أثناء كورونا خلال عمل الأخيرة على كتاب، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

تسلمت صحيفة تليجراف اكثر من 10 آلاف رسالة واتساب مرتبطة بفترة عمل هانكوك كوزير للصحة في ذروة الوباء، وبدأت في نشر النصوص في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقالت اوكشوت مدافعة عن نفسها بعد تصريحات الوزير السابق إن ما فعلته يصب في المصلحة الوطنية.

ومع ذلك ، قال هانكوك إن الرسائل صدرت في "حساب متحيز ليناسب أجندة مكافحة الإغلاق"، كما نفى تهديدها بعد نشر الرسائل النصية.

وقال هانكوك في بيان صدر صباح الخميس: "عندما سمعت شائعات مشوشة عن منشور في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء ، اتصلت وأرسلت رسالة إلى إيزابيل لسؤالها عما إذا كان لديها" أي أدلة "حول ذلك ، ولم أتلق أي رد وعندما رأيت بعد ذلك ما فعلته ، بعثت لها رسالة اخري لاقول ان ما حدث خطأ كبير لا شيء اكث من ذلك"

جادل السيد هانكوك بأن التحقيق العام في الوباء هو المكان المناسب لتحليل ما حدث - قائلاً إنه سيرد على "جوهر" المزاعم في التحقيق واعتذر لأولئك الذين نشرت ديلي تلغراف رسائلهم ، قائلاً: "أنا آسف أيضًا للتأثير على عدد كبير جدًا من الأشخاص".

وتابع: "لقد عملت أنا وإيزابيل معًا بشكل وثيق لأكثر من عام على كتابي ، بناءً على السرية القانونية وعملية وافق عليها مكتب مجلس الوزراء وكررت إيزابيل مرارًا وتكرارًا أهمية الثقة طوال الوقت ، ثم كسرت تلك الثقة."

ودافعت أوكشوت عن قرارها بنشر الرسائل قائلة إنها كانت "تعمل من أجل المصلحة الوطنية " ولم تكشف عن المبلغ الذي دفعته لها التلغراف وقالت لبي بي سي راديو 4 برنامج توداي "أي شخص يعتقد أنني فعلت هذا من أجل المال يجب أن يكون مجنونًا تمامًا".

وتابعت: "هذا يتعلق بملايين الأشخاص ، كل واحد منا في هذا البلد ، الذين تأثروا سلبًا بالقرار الكارثي بإغلاق البلاد مرارًا وتكرارًا بناءً على أدلة واهية ، غالبًا لأسباب سياسية أردت أن أصل إلى حقيقة الأمر".

وعندما سُئلت عندما أخبرت هانكوك أنها ستشارك الرسائل ، أجابت: "لم أخبره".

نشرت صحيفة التليجراف سلسلة من القصص بناءً على الرسائل التي بعث بها هانكوك ووزراء سابقون ومستشارون آخرون في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ، وتسببت الرسائل في صدمة وسط زيادة التحقيقات العامة في ما حدث خلال فترة الاغلاقات.

وقالت بي بي سي، ان هانكوك قدم وصف جزئي للفترة التي عمل فيها وزيرا للصحة بمساعدة اوكشوت في كتابه "مذكرات الوباء" الذي ينظر إليه على أنه محاولة من قبل هانكوك لإعادة تأهيل سمعته بعد استقالته من منصب وزير الصحة لخرقه إرشادات التباعد الاجتماعي عن طريق تقبيل زميل له.