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واشنطن: توقعات بمشاورات وشيكة مع بكين خلال الأسابيع المقبلة

الخميس، 02 مارس 2023 11:36 م
واشنطن: توقعات بمشاورات وشيكة مع بكين خلال الأسابيع المقبلة بايدن
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات الأمريكية، إن هناك توقعات بمشاورات وشيكة مع بكين خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت "ياي شين هوا" الكاتبة الصحفية الصينية، إن بكين لن تقدم أي مساعدات عسكرية لطرفي الحرب في أوكرانيا، وإن مبادرة السلام الصينية هدفها إنهاء الصراع، وإن دول العالم أشادت بإيجابية المبادرة.

 
وأضافت "شين" في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية دالينا نجاتي في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الصراع العسكري في أوكرانيا دخل مرحلة مفصلية من جهة التصعيد، وحاليا تزيد الدول الغربية مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بشكل مستمر، لكن هذه المساعدات زادت من تصعيد التوتر وليس إنهاء الحرب.
 
وتابعت: في هذا الوقت الذي يتفاقم فيه وضع الصراع العسكري، جاءت المبادرة الصينية السلمية، حتى يجد العالم حلا دبلوماسيا لإنهاء الأزمة بعيدا عن الصراع العسكري.
 
وأوضحت أن الصين جددت في مبادرتها أهمية الطرق السلمية في حل الأزمة، في ظل تطلع المجتمع الدولي لانتهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، لكن بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعارض المبادرة السلمية، وتحاول توجيه اتهامات للصين بشأن المبادرة.
 

امريكا

تشاورات

الصين

القاهره الاخباريه

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