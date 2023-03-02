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من أجل تشارلز .. كرسى التتويج البالغ من العمر 700 عام يخضع للتجديد.. صور وفيديو

الخميس، 02 مارس 2023 02:18 م
من أجل تشارلز .. كرسى التتويج البالغ من العمر 700 عام يخضع للتجديد.. صور وفيديو كرسي التتويج
كتبت : شيماء عبد المنعم

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استعدادا لتتويج الملك تشارلز الثالث، يخضع كرسي يعود إلى العصور الوسطى ومصنوع من شجر البلوط إلى عمليات ترميم صعبة، لاسيما مع تجاوز عمره مئات السنين، وعلى اعتبار أن الكرسي جزءا لا يتجزأ من مراسم التتويج، فعمليات الترميم قائمة لتنظيفه وإعادة لصق الذهب الذي سقط عنه مع مرور الزمن، حسبما ذكر موقع الديلي ميل.

The 700-year-old Coronation chair is getting a makeover ahead of the enthronement of King Charles III on May 6

وحسب التقرير تقول المسؤولة عن الترميم كريستا بليسلي، إن كرسي التتويج التاريخي الذي كان محور الاحتفال لعدة قرون وصنع بأمر من إدوارد الأول الذي حكم من عام 1272 إلى عام 1307، يعد أقدم قطعة أثاث باقية منذ ذلك الحين ولا تزال تستخدم لذات الغرض.

The Coronation chair at Westminster Abbey in London, which is being restored ahead of the upcoming coronation of King Charles, pictured in 1953 at the late Queen Elizabeth II's crowning

ورغم التحديات التي تواجهها بليسلي إلا إنها تعرب عن سعادتها وفخرها بالعمل على هذا "النموذج الحرفي الرائع" القادم من العصور الوسطى.

Queen Victoria depicted sitting in the famed Coronation chair in Westminster Abbey during her enthronement in 1837

كان الكرسي في شكله الأصلي في العصور الوسطى مغطى بطبقة من أوراق الذهب والزجاج الملون ونقوش للطيور وأوراق الشجر والحيوانات والقديسين والملوك.

A depiction of King Edward II sat in the Coronation chair in 1308, side-by-side with his wife Isabella of France

The Coronation of King George V on June 22, 1911, three years before the outbreak of the First World War

وصمم كرسي التتويج ليتضمن "حجر سكون" (Stone of Scone) الشهير والذي يعرف أيضا بـ "حجر القدر"، وهو كتلة حجرية مستطيلة الشكل لها أهمية تاريخية كبرى لدى الإسكتلنديين، ومن المتوقع إعادة الحجر الموجود حاليا في إدنبرة إلى كنيسة دير ويستمنستر لوضعه مكانه على الكرسي خلال التتويج.


تشارلز

كرسي العرش

كرسي التتويج

حفل تتويج تشارلز



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