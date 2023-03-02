مقتل شاب تعدى عليه آخرين بمدينة العاشر من رمضان

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعدى من آخرين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة،وتم التحفظ على جثته بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بوصول" محمد ع ع " 40 عاما مقيم الحى العاشر نطاق مدينة العاشر من رمضان جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات وجود شبهة جنائية إثر تعدي من آخرين، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.