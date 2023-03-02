"مصر الجميلة".. "إسلام" يشارك بصور فوتوغرافية تبرز جمال العلمين الجديدة

كتبت رباب الجالي

شارك إسلام معوض عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بمجموعة صور قام بالتقاطها للتعبير عن موهبته فى فن التصوير الفوتوغرافى، واختار صورا قام بالتقاطها لمدينة العلمين الجديدة.

والعلمين الجديدة مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الرابع فى مصر، تقع فى محافظة مطروح، وتتبع إداريًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنشأت بقرار الرئيس رقم 108 لسنة 2018، ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى حجر أساسها فى يوم 1 مارس 2018، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالى 48130.82 فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالى مليونى نسمة.

تبدأ حدود مدينة العلمين الجديدة من طريق وادى النطرون إلى الضبعة، ويتم تحويل طريق الإسكندرية مطروح الدولى بدايةً من الكيلو 93 إلى تقاطع وادى النطرون العلمين ليكون مدخل لمدينة العلمين بطول 33 كيلو، تقع العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح بطول 48 كم من الطريق الساحلى الدولى (مصر)، تنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية.



مدينة العلمين الجديدة (1)



مدينة العلمين الجديدة (2)



مدينة العلمين الجديدة (3)



مدينة العلمين الجديدة (4)



مدينة العلمين الجديدة (5)



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مدينة العلمين الجديدة (8)



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