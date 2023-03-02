محافظ قنا يعلن افتتاح معرض فنى بمعبد دندرة بدءًا من السبت

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إقامة معرض فنى بعنوان "قنا وتراثها" فى الفترة من 4 إلى 9 مارس بمبنى الزوار فى معبد دندرة، على هامش الاحتفال بالعيد القومى، وذلك بالتعاون مع قصرالثقافة وجامعة جنوب الوادى "كليتى الآثار والفنون الجميلة"، كما يتخللها عقد عدة محاضرات على هامش المعرض.

وأضاف الداودى أن مثل هذه المعارض تتيح الفرصة للموهوبين من محافظة قنا لطرح فكرة أو موضوع أو قضية من خلال صورة معبرة عن تلك الفكرة، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على فتح مجالات الابتكار والإبداع لدى المواهب، وتنمية الإحساس الفنى لديهم.

وتحتفل محافظة قنا بعيدها القومى فى شهر مارس من كل عام، حيث تشهد قرية البارود بمركز قفط وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى مع احتفالات بالقرية فى ذكرى الانتصار على الفرنسيين.