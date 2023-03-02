محافظ الإسكندرية: تنظيم قوافل طبية وخدمية على مستوى الأحياء بالتنسيق مع المديريات

أكد اللواء محمدالشريف محافظ الاسكندرية علي رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع جميع المديريات والجهات الخدمية المختصة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية والاجتماعية لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين مع التشديد على وصول تلك الخدمات إلي جميع المواطنين البسطاء على مستوى الأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفى هذا الصدد، شهد حى الجمرك برئاسة المهندسة نهي خليفة الحملة القومية التنشيطية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي) شملت سوق الترك ، وأمام فندق آمون المنشية، خلف مسجد ابن خلدون وتناولت القافلة الكشف الطبي على 379 حالة باطنى و176 حالة أطفال و110 نساء و49 تنظيم أسره و96 اعتلال كلوي ، و37 فحص الثدي و24 سونار، وتم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات وكذلك إصدار بطاقات الرقم القومى لـ32 من السيدات مجانا، وعقد امتحان محو أمية لعدد 31 مواطنا وقامت إدارة مشروعك بشرح مفصل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة، وذلك لرفع مستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج، كما تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية من شرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة وأضرار الزواج المبكر والتغذية السليمة.

وتابع حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع الحملة القومية التنشيطية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي) بقريه بنجر السكر والتى شملت العديد من الخدمات حيث تم الكشف الطبى على 550 حالة فى مختلف التخصصات وعدد 50 حالة للكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض المزمنة كما تم حصر نحو 60 سيدة لإستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا فضلا عن عقد ندوات توعوية للمرأة عن كشف المبكر علي اورام الثدي ووسائل تنظيم الأسرة.

وتابع حى العامرية أول برئاسة السيد موسي الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية شملت قرية حارس ٢ بالنهضة ، العامرية القديمة حيث تم الكشف على عدد من السيدات وعمل سونار والكشف عن الإعتلال الكلوي وكشف أطفال وصرف العلاج بالمجان كما تم حصر عدد من أسماء السيدات التي ترغب في استخراج بطاقات رقم قومي فضلا عن إقامة معرض أندية المرأة لعرض المنتجات اليدوية.

وفى حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني ، اقيمت قافة شاملة بطوسون ضمن الحملة القومية التنشيطية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي) تناولت فاعليات القافلة الكشف الطبى على 147 حالة فى مختلف التخصصات كما تم عقد المحاضرات التثقيفية عن خطورة إستعمال المضادات الحيوية بدون استشارة طبيب ، و الطرق الصحيحة لغسيل الأسنان ،و لاسيما للاطفال فضلا عن توعية المراة بضرورة التمكين ، اجتماعيا و اقتصاديا ، ودور نادي المرأة في تدريب المرأة علي أعمال الهاند ميد ، وتسويق منتجاتهم في المعارض الثابتة والمتنقلة.

وتابعت هدى أبوكليلة رئيس حى العجمى الحملة القومية التنشيطية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظمي) بالكيلو 26 حيث تم الكشف الطبى على 264 كشف سيدات و 340 كشف اطفال وتلقي طلبات السيدات الراغبات في استخراج بطاقة الرقم القومى ل80 سيدة وشهدت القافلة ندوة دينية توعوية وكذا ندوة توعية حول طريقة الحفاظ علي شبكة الصرف الصحي بالمنزل كما تم توفير سيارة المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين فضلا عن عقد إمتحان محو الأمية لعدد 11 دارسا.