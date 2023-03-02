مبادرات رئاسية غيرت الحياة فى المنيا.. تعرف عليها

شهدت محافظة المنيا خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا فى مختلف المجالات، ومنها التنمية المجتمعية ومنها تطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية، فى مختلف مراكز المحافظة وتوفير مراكز شباب داخل القرى المحرومة.

قامت الدولة بتنفيذ 208 مشروعات بتكلفة 142مليون جنيه حتى عام 2022 ومن تلك المشروعات إنشاء وتطوير ملاعب ومبان إدارية ومراكز شباب لـ 199 مشروعا بتكلفة 120.6 مليون جنيه، رفع كفاءة المبنى الإدارى بمركز شباب ناصر ملوى بتكلفه 10 ملايين جنيه وإنشاء حمام سباحة بنى مزار بتكلفة بلغت نحو 4 ملايين جنيه، وغيرها الكثير من المنشآت التى تم تنفيذها، وهناك مشروع إنشاء نادى متحدى الاعاقة بالمنيا الجديدة على مساحة 10 أفدنة بمنطقة النوادى بنسبة تنفيذ 60% حتى عام 2023.

وجاءت تلك الإنجازات حتى يزداد إجمالى عدد الأندية الرياضية بالمحافظة ليصل إلى 26 ناديا عاما 2022، وفى ذلك أيضا ازداد عدد مراكز الشباب ليصل إلى 165 مركزا ووصل عدد الأعضاء فى هذه المراكز إلى نحو 116 ألف عضو.

التضامن الاجتماعى

نفذت الدولة العديد من المبادرات ومنها مبادرة تكافل وكرامة حياة كريمة ومبادرة 2كفاية، أطفال بلا مأوى، التصدى لتداعيات فيروس كورونا.

وفى برنامج تكافل وكرامة بلغ إجمالى المستفيدين 300.75 ألف مستفيد تكافل، و98.26 ألف مستفيد كرامة بإجمالى 399.01 ألف مستفيد حتى عام 2022،اما مبادرة حياة كريمة فقد تم تأهيل 443 منزلا وتوصيل 335 وصلة مياه بمشاركة الجمعيات الأهلية بتكلفة بلغت 23مليون جنيه، اما برنامج حماية الطفل "اطفال بلا ماوى" فقد تمكنت الفرق من إعادة 48 حالة لاسرهم، و93حالة تم إيداعها بدور الرعاية، ومساعدة 120 حالة تشرد.

وفى مواجهة فيروس كورونا تم تقديم مساعدات عينية ومواد غذائية لقريتى القيس وأبوجرج ببنى مزار، خلال فترة الحجر الصحى بتكلفة بلغت نحو 13.8 مليون جنيه، بالاضافة إلى إحلال وتجديد بعض الوحدات الاجتماعية، خيث تم الانتهاء من احلال وتجديد 41 وحدة اجتماعية، بتكلفة بلغت نحو، 15.77 مليون جنية، وتطوير المركز الشامل بأبو هلال جنوب المحافظة وتطوير 3 أندية ثقافية واجتماعية فى ملوى وبنى مزاروسمالوط.

ليس ذلك فحسب بل فى مجال الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة تم توفير 25.8 ألف مشروع صغير بقطاع التنمية المحلية بتكلفة 1.8مليار جنيه، وقد ساهمت تلك المشروعات فى توفير 66.8 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2014 إلى 2022.

وإضافة إلى مشروع مشروعك فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى يوليو 2020 ، 1280 طلب، وتمت الموافقة على 1126 مشروعا، بتكلفة 193 مليون جنيه وبذلك يصل عدد المشروعات إلى 17.7 ألف مشروع وبلغت التكلفة الاجمالية للمشروع نحو 1.7مليار جنيه وقد حصلت المحافظة على المركز الاول فى هذا المشروع.

أما صندوق التنمية المحلية جهاز بناء وتنمية القرية تتتراوح قيمة القروض الممنوحة 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه بدون فائده وقد كان آخر تسليم تلك المشروعات فى سبتمر 2020حيث تم تسليم 63 مشروع بمبلغ 443 ألف جنيه وبذلك وصل إجمالى عدد المشروعات إلى 2429 مشروع منها 1540 مشروع للمرأة المعيلة بتكلفة 12مليون جنيه بينما بلغت إجمالى التكلفة الاستثمارية لفطاع التضامن الاجتماعى حتى 2022 ألى 6.2 مليار جنيه.

وواصلت الدولة جهودها فى مكافحة المخدرات حيث تم استكمال دارعلاج الإدمان بسمالوط عام 2018 وتكوير المركز الشامل للتأهيل الاجتماعى لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة كعناصر فاعلة.