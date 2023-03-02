اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

لصا بطاريات السيارات بالجيزة يعترفا: بنسرق بأسلوب الضغط على الكبوت

الخميس، 02 مارس 2023 11:33 ص
لصا بطاريات السيارات بالجيزة يعترفا: بنسرق بأسلوب الضغط على الكبوت سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت تحقيقات النيابة بجنوب الجيزة ، أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة بطاريات السيارات بالجيزة، اعترافا بإرتكاب وقائع سرقة بأسلوب "الضغط على الكبوت" مُستخدمين سيارة ملك أحدهما وبيعها لعميلهما سئ السمعة.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـى سرقة (بطاريات السيارات) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي - الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).
 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (15) واقعة بدائرتي قسمى شرطة ( أول الشيخ زايد - أول أكتوبر بالجيزة) وتصرفهما فـى المسروقات لدى عميلهما (مالك محل بطاريات "سىء النية") تم ضبطه والمسروقات،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 
 
 

تشكيل عصابي

سرقه سياره

سرقة بطاريات السيارات

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة