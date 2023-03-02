كهرباء شمال القاهرة: نسب التحصيل بالشركة تتجاوز الـ95% بسبب دقة الفاتورة

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء ، أن نسب التحصيل فى تزايد مستمر بالشركة نتيجة الاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا فى منظومة القراءة وإصدار الفاتورة، موكداً أن نسبة التحصيل بالشركة تعدت الـ95% للمنزلى.

وأوضح عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق تام مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء على مستوى جميع الإدارات التابعة للشركة، مضيفاً أن تطبيق القارئ الموحد الذى تطبقه شركة شعاع لتسجيل قراءة عداد الكهرباء ساهم فى حل مشاكل الفواتير وإصداره فاتورة سليمة 100%.

وقال عفيفى إن نسبة تغطية قراءة العدادات لجميع المشتركين بالشركة اﻷن تصل إلى 100%، لافتا إلى أن شعور المواطن بدقة الفاتورة التى تعبر عن استهلاكه الفعلى كان سبب رئيسى فى ارتفاع نسب التحصيل بالشركة خاصة وأن الشركة ملتزمة بقرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة إصدار الفاتورة بناء على صورة للعداد وعدم إصدار أى فاتورة بنا على متوسط اﻻستهلاك.