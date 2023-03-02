قرى إسنا تستقبل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لدعم الأهالى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال المركز التكنولوجى المتنقل بالمناطق التي تتميز بالكثافة السكانية والبعيدة، لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة والوحدات المحلية، وذلك ضمن التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة الأقصر، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتقديم التسهيلات اللازمة لتعظيم الاستفادة من سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لخدمة المواطنين والتى تجوب قرى مراكز المحافظة بهدف التيسير على مواطني المحافظة.

وفي هذا الصدد، تابع ياسر حلمى عباس رئيس مجلس قروى النمسا، تواجد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل أمام الوحدة المحلية بالنمسا، وذلك لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين بشكل أسرع، بحضور محارب فوزي وطه جبريل وحفني على مسئولى المحافظة، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بالمتابعة والعمل اليومي للمركز التكنولوجي المتنقل.

ويتم عبر سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، تقديم العديد من الخدمات ومنها خدمات البناء، وشهادة صلاحية الموقع، وطلب إنشاء مبنى، وطلب إزالة مباني آيلة للسقوط، وطلب هدم، وخدمات اشغالات، وخدمات توصيل مرافق، وخدمات اعلانات، ودفع رسوم التصالح، وطلبات السداد، وخدمات أخرى تقدم عن طريق الوحدات المحلية، للوصول إلى جميع المواطنين وخاصة السيدات وكبار السن والأشخاص ذوي الهمم.

ومن جانبها أعلنت حنان أحمد عبد الرحيم المشرف العام على المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر، أنه تم إعداد خطة متكاملة لتوجيه المركز التكنولوجى المتنقل إلى المناطق التي تتميز بالكثافة السكانية والبعيدة لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة والوحدات المحلية، وذلك ضمن التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة الأقصر، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتقديم التسهيلات اللازمة لتعظيم الاستفادة من سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لخدمة المواطنين والتى تجوب قرى مراكز المحافظة بهدف التيسير على مواطني المحافظة.

وأضافت المشرف العام على المراكز التكنولوجية، فى بيان صحفى، أن الخطة وضعت وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم، حيث يقوم بالعمل فى المركز التكنولوجى المتنقل كوادر بشرية مدربة لتقديم تلك الخدمات، وتحتوي السيارة التكنولوجية المتنقلة على مشرف نظام وموظف شباك وموظف للخزينة بماكينة تحصيل pos.



أعمال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لدعم الأهالى



سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لدعم الأهالى بإسنا



سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لدعم الأهالى بقرى إسنا



سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لدعم الأهالى وتقديم الخدمات