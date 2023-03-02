اليوم السابع
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ضبط صاحب صيدليات هارب من 140 سنة سجن و55 قضية

الخميس، 02 مارس 2023 12:15 م
ضبط صاحب صيدليات هارب من 140 سنة سجن و55 قضية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم على

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك صيدليات – مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 55 قضية "شيكات" .. بإجمالى مدد حبس بلغت 140 سنة) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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