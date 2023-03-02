ضبط صاحب صيدليات هارب من 140 سنة سجن و55 قضية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك صيدليات – مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 55 قضية "شيكات" .. بإجمالى مدد حبس بلغت 140 سنة) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أرشيفية
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