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رئيس الوزراء: 15 مليار جنيه نصيب المنيا من مشروع "تكافل وكرامة"

الخميس، 02 مارس 2023 02:30 م
رئيس الوزراء: 15 مليار جنيه نصيب المنيا من مشروع "تكافل وكرامة" الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن نصيب محافظة المنيا من مشروع «تكافل وكرامة» يقترب من 15 مليار جنيه ، بعدد مستفيدين يصل إلى 557 ألف مواطن، بالإضافة الى 28 ألف مستفيد من خدمات خدمات ذوى الهمم، فضلا عن 158 مليون جنيه قروضا لعدد 19 ألف مستفيد.
 
أضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته في افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا، أن تضاعفت الطاقة التخزينية لتخزين السلع الاستراتيجية في المحافظة ارتفعت من 90 ألف طن في 2014، إلى 275 ألف طن حاليا بتكلفة قدرها 593 مليون جنيه.
 
شدد على المشروعات التي تقوم بها الدولة هدفها خلق أكبر عدد من فرص العمل للشباب، معلقا بقوله: "التحدي الكبير للدولة كما قال الرئيس السيسي هو خلق مليون فرصة عمل كل عام"، مؤكدا أن الدولة حريصة على تمكين القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية.
 
كشف عن إنشاء مستثمر رئيسي لأكبر مصنع لإنتاج السكر في الشرق الأوسط بمحافظة المنيا، مؤكدا أن المصنع سيدخل الخدمة مايو القادم ويحقق من خلاله الاكتفاء الذاتي للسكر في مصر.
 
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مؤتمر رئيس الوزراء فى المنيا

 

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مؤتمر رئيس الوزراء فى المنيا

 

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كلمة أحمد حسن

 

احتفالية افتتاح مشروعات تنموية فى المنيا
احتفالية افتتاح مشروعات تنموية فى المنيا

 

أحمد حسن (2)
أحمد حسن 

 

أحمد حسن فى احتفالية افتتاح مشروعات بالمنيا
أحمد حسن فى احتفالية افتتاح مشروعات بالمنيا

 

أحمد حسن يشكر الرئيس السيسي
أحمد حسن يشكر الرئيس السيسي

 

أحمد حسن
أحمد حسن

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (1)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (2)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (3)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 

 

افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (4)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 
 
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (5)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا 
 
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا (6)
افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا
 
د. مصطفى مدبولى
كلمة مصطفى مدبولى

 

كلمة مدبولي فى افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا
كلمة مدبولي فى افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات تنموية في محافظة المنيا

 

مدبولى
مدبولى

 


مصطفى مدبولى

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