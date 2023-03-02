"رئاسة الحرمين" تعلن تدشين أكبر خطة تشغيلية لموسم رمضان

إيمان حنا

يدشن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة بمكة، أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان المبارك، في تاريخ رئاسة الحرمين، بعد عودة موسم عمرة رمضان إلى سابق عهده قبيل جائحة كورونا.

تستهدف الرئاسة، من خلال خطتها التشغيلية؛ الاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر من وصولهم للساحات الخارجية، وتقديم الخدمات لهم في المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة في الروضة الشريفة .

و تتميز الخطة الرمضانية التشغيلية بتنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار واعطاء اولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف.

ومن جانبه أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، أن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم رمضان المبارك الحالي جاءت كنتاج لعام من التخطيط والدراسة والعمل الدؤوب، مؤكدا حرص الرئاسة على تعظيم انسنة الخدمات وتفعيل الجوانب التقنية لتسهيل المناسك للمعتمرين وللمصلين وإثراء تجربتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) مؤكدا ان الخطة مبنية على حوكمة وقياس الاثر والعمل بدقةومعالجة التحديات السابقة وتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وتسخير كافة الإمكانات والتقنيات الحديثة لخدمتهم.

وتتضمن خطة الرئاسة العامة العديد من المجالات والمحاور المختلفة لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف بيت الله الحرام.

وتنطلق خطة الرئاسة على محورية الضيف والعناية باحتياجاته، والمراقبة والحوكمة لكافة الخدمات المقدمة، والتدقيق والجودة لتقديم أرقى الخدمات لزوار في الحرمين والتكامل والتنسيق مع كافة القطاعات ذات العلاقة والاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر منذ وصولهم.