حبس عاطلين لاتجارهما بالأسلحة البيضاء والنارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة البيضاء والنارية، حيث جرى ضبطهما بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والبيضاء فى حملة أمنية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت مباحث القليوبية قد ألقت القبض على شخصين بحوزتهما 21 سلاحا ناريا و230 سلاح أبيض وكمية من الذخيرة بقصد الاتجار وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد ورود إخطار بضبط شخصين أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزتهما طبنجة وعدد 9 فردا محليا، و11 طبنجة محدثة صوت وعددا من طلقات الخرطوش و230 سلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي وهاتفي محمول.