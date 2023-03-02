جهاز مدينة طيبة يطرح أراض استثمارية بنشاط صناعي.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، عن طرح قطع أراضى استثمارية بنشاط صناعي عن طريق التخصيص الفوري على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث تضم تلك الأنشطة ضم قطعتى أرض رقم (594 – 595) بالمنطقة الصناعية بمساحة 3266.66 متر، بنشاط مصنع (مواد تشييد وبناء – طوب اسمنتى – انترلوك وغيرها)، وقطعة أرض رقم (620) بمساحة 1685.26 متر بنشاط مصنع غذائي.

وأضاف جهاز مدينة طيبة الجديدة، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يتم التقديم على هذه الأراضي في الفترة من 1 مارس 2023 وحتى 15 مارس الجارى 2023، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الشيخ زايد.

وفى نفس السياق شن جهاز مدينة طيبة الجديدة حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، وذلك استمراراً لحملات الضبطية القضائية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بضرورة ضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

ويقول المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إنه تم شن حملة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، حرصاً على الحفاظ على النسق الحضاري والتأكد من وصول دعم الوحدات لمستحقيه، حيث تم المرور على الوحدات السكنية بالاسكان الاجتماعى بمنطقة 480 فدان، للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وأسفرت الحملة عن تحرير (4) محاضر بمنطقة 480 فدان عمارات أرقام (7 – 24 – 55 – 97)، ما بين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم إنذار مالكي الوحدات السكنية غير المشغولة طبقاً للقانون، والتي من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة عدم شغلها من المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات طبقا للقانون.



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