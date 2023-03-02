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جلوبال بترول برايس: مصر بالمركز الـ7 عالميا فى الأقل سعرا لبيع البنزين

الخميس، 02 مارس 2023 08:04 ص
جلوبال بترول برايس: مصر بالمركز الـ7 عالميا فى الأقل سعرا لبيع البنزين بنزين - أرشيفية
وكالات

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كشفت "جلوبال بترول برايس" فى تقارير لها عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، وجاءت مصر فى المركز الـ 7 فى الأقل سعرا لبيع البنزين.

وأضاف التقرير، أن مصر الأرخص بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.351 دولار، وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا نحو 1.30 دولار للتر، ما يعادل بين 37 جنيها وحتى 40 جنيها، وتابع التقرير أن دولة فنزويلا جاءت في المركز الأول في ترتيب أرخص دول العالم في بيع البنزين.

وفى وقت سابق، شهدت أسعار البنزين والمازوت فى لبنان، ارتفاعا جديدا، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتا 24 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 25 ألف ليرة والغاز 25 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 3 آلاف ليرة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأصبحت الأسعار، البنزين 95 أوكتان 1503000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1538000 ليرة، المازوت 1448000 ليرة، الغاز 982000 ليرة.

وكانت الليرة اللبنانية قد شهدت انهيارا كبيرا، منذ بداية فبراير الجارى، سواء على المنصة الرسمية أو في السوق غير الرسمية، وذلك بالتزامن مع أول أيام العمل بقرار تخفيض سعر الصرف الرسمى فى البنوك بقيمة تناهز الـ 90 % من السعر المعمول به على مدار 25 عاما، ونتج عن ذلك زيادة كبيرة فى أسعار الوقود كافة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.

 


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مصر

اسعار البنزين

اسعار البنزين فى مصر

جلوبال بترول برايس



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