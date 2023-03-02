جامعة القناة تسيير 6 قوافل طبية بمدارس الإسماعيلية ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تستعد لتسيير 6 قوافل طبية مجانية، للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، والندوات التثقيفية التوعوية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمدارس الإسماعيلية.

وأضاف رئيس الجامعة أن القوافل الطبية تتوجه إلى 6 مدارس بالإسماعيلية مقدمة خدماتها المجانية من خلال أساتذة الجامعة وخبرائها المتخصصين في مختلف التخصصات.

تقام القوافل تحت إشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستمر في الفترة من 6 مارس الحالي وحتى 28 يونيو 2023، وتتوجه إلى مدارس السلام الثانوية بنات، وطه حسين الإعدادية بنين، والقصاصين الإعدادية القديمة المشتركة بالقصاصين، وعمر بن عبد العزيز الإعدادية المشتركة بأبو صوير، والشهيد حسين سعيد الثانوي بنين بفايد، ومدرسة يسري الشعراوي الثانوية بنات بالقنطرة غرب.

تقام القوافل تحت إشراف تنفيذي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام مدير تخطيط البرامج والمشروعات.

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة على تنظيم مؤتمر شباب الباحثين بصفة مستمرة ،مشيراًإلى أن هذا العام يشهد إنطلاق مؤتمر شباب الباحثين العاشر الذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة ويحمل عنوان " آفاق البحث العلمي والجمهورية الجديدة"ويحقق رؤية وتطلعات القياده السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة إلى جانب إعطاء الفرصة لشباب الباحثين لعرض بحوثهم العلمية واكتساب خبرات العرض والمناقشة لتنمية مهاراتهم البحثية التي تسهم في إثراء البحث العلمي بما يحقق رؤية مصر 2030، معلناً إنطلاق أولى فعالياته يوم الاثنين القادم الموافق 6 مارس.

وتابع الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن إختيار موضوع المؤتمر هذا العام يأتي تزامناً مع تدشين الجمهورية الجديدة ويناقش أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم في محاولة لتقديم حلول علميةلها ،إلى جانب عقد ورش عمل دورية من باحثين لديهم رؤية وأمل في الوصول دائما للأفضل.

يأتي المؤتمر بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر وحسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناه السويس والراعي الرسمي للمؤتمر، والدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم ومقرر لجنة شباب الباحثين وإشراف تنفيذي الدكتور أحمد خطاب المدير التنفيذي لمركز التسويق وتنمية الموارد بجامعة قناة السويس ومقرر المؤتمر والدكتور محمود سلامة مقرر المؤتمر المساعد.

وأعلن الدكتور محمد سعد زغلول أجندة المؤتمر الذي يستمر على مدار يومي 6-7مارس حيث يشهد اليوم الأول للبرنامج ثلاث جلسات وتستضيف أبرز القيادات التنفيذية في الدولة وتأتى الجلسة الأولى بعنوان الجهود المؤسسية ودور البحث العلمى والإبتكار كمعزز لبناء الجمهورية الجديدة والجلسة الثانية بعنوان الجمهورية الجديدة:الفلسفه والآمال والتحديات،والجلسة الثالثه بعنوان الرقمنة والمصارف والتكنولوجيا المالية:آفاق بحثية وسياسات تطبيقية

وفي نهاية اليوم الأول للمؤتمر يعقد ورشة عمل حول "الأدوات الريادية الائتمانية للمؤسسات المصرفية" .

أما عن جلسات اليوم الثانى للمؤتمر أوضح الدكتور أحمد جمال خطاب أنه سيضم جلستان الأولى بعنوان الملكية الفكرية إضاءات وممارسات:من الفكرة إلى الصناعة ،والثانية ستعرض المبادرات الرئاسية كمحركات بناء الجمهورية الجديدة ،إلى جانب مناقشة العروض المباشرة للأبحاث المشاركة، وفي نهاية المؤتمر سيعقد ورشة عمل Secrets of world -Class researchers

وأكد الدكتور تامر حسنين مقرر لجنة شباب الباحثين أننا نسعى من خلال المؤتمر للوصول إلى نتائج و توصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتحقيق رؤية وأهداف الجمهورية الجديدة من خلال الأبحاث والانتاج العلمي التى سيكون لها دور عظيم في تحقيق الأهداف بشكل صحيح وفعال.