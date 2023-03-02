تنفيذ 116 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بالوادى الجديد خلال فبراير الماضى

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد تنفيذ نحو 116 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية فى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة خلال فبراير الماضى منذ بدء الفصل الدراسى الثانى، وذلك فى إطار خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية والحرص على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب.

وقال مدير التعليم بالمحافظة، إن الندوات تضمنت عدة موضوعات هامة منها الغذاء الصحى، الاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية، النظافة الشخصية، صحة الفم والأسنان، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض المعدية، مؤكدا على تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي (السن المدرسى) بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة (الاتصال السياسى)، موجهاً الشكر لأسرة التثقيف الصحي ومنسقى الصحة بالإدارات التعليمية للجهد المبذول فى العمل وحسن الآداء فى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب.

وفى سياق متصل، شارك وفد من طلاب القطاع فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية، والذى تحتفل به المنظمة الدولية للحماية المدنية فى الأول من مارس من كل عام، حيث تمت زيارة لمقر الحماية المدني وتقديم التهنئة بهذا اليوم العالمى، وجرى عرض فيديو وثائقى حول الدور الهام للحماية المدنية.

وأكد وكيل تعليم المحافظة، أن الزيارة استهدفت إثراء الطلاب بالمعلومات حول الدور الهام والحيوى للحماية المدنية فى مجابهة الأزمات والكوارث وحماية الأفراد والممتلكات من خلال مشاهدة مجموعة من المعدات والآلات الحديثة المستخدمة بعمليات الإنقاذ والإطفاء وكيفية استخدامها ، والكشف عن المفرقعات، وكيفية التعامل الآمن مع المتفجرات والأجسام الغريبة.