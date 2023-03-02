تعرف على إنجازات الدولة فى قطاع الزراعة وأهم المشروعات والمحاصيل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تعد الزراعة النشاط الاقتصادى الرئيسى بمحافظة المنيا، وتصل المساحة المنزرعة إلى 524.82 ألف فدان خلال عام 2020/2021 ويعمل بالزراعة نحو 58٪ من القوى العاملة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بزراعة محصول القمح وتبلغ المساحة المزروعة منه 249.4 ألف فدان، وتعد الذرة الشامية أهم المحاصيل الصفية بالمحافظة وتشتهر المنيا بزراعة العنب وتمثل زراعته 15٪ من إجمالى المساحة المزروعة.

وقد شهدت محافظة المنيا خلال الفترة الأخيرة تنفيذ مشروع التنمية الريفية بالصعيد فى نوفمبر 2017 بتكلفة إجمالية 3.2 مليار جنيه وساهم المشروع فى توفير 426 فرصة عمل للشباب وقروض 51 ألف مشروع متناهى الصغر وتوفير 55 ألف فرصة عمل فى القطاع الزراعى والحيوانى والخدمى والتجارى.

كما تم الانتهاء من تنفيذ المزرعة النموذجية غرب المنيا على مساحة 20 ألف فدان، ومشروع متكامل للإنتاج الحيوانى ومصنع للأعلاف والألبان، أيضا الانتهاء من تسجيل 351851 من إجمالى 437190 حائز أراضى زراعية بالمنيا بنسبة 80.5٪ من إجمالى الحائزين عام 2022.

وتشهد المحافظة أيضا تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة 62 ألف فدان بنطاق محافظتى بنى سويف والمنيا، وبلغ نصيب المنيا 14.7 وقد تم تجهيز 12 ألف فدان، منها والانتهاء من محطة رفع المياه للمشروع.

كما يجرى تنفيذ مشروع استصلاح 181 ألف فدان وهو أضخم مجمع زراعى صناعى فى مصر جار إنشاؤه، حيث تبلغ القيمية الاستثمارية نحو 2 مليار دولار، وقد تم استصلاح 40 ألف فدان، منها وحفر 145 بئر وعمل طرق داخلية بطول 150كيلومتر وكذلك إنشاء محطة كهرباء لخدمة المشروع، ويجرى العمل على ترشيد استخدام المياه فى غرب المنيا، وذلك يعمل على زيادة انتاجية المحاصيل وبلغت التكلفة الإجمالية 284.2 مليون جنيه.

وتحرص الدولة على إدراج القطاع الزراعى فى منظومة التحول الرقمى تم إصدار كارت الفلاح وقد وصل عدد الكروت فى المنيا نحو 184.05 ألف كارت.

وتعمل الدولة على إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية بهدف التصدير.