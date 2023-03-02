اليوم السابع
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تعاون علمى وبحثى بين القومى للبحوث وبيلاروسيا لنشر ثقافة التميز العلمى

الخميس، 02 مارس 2023 12:23 م
تعاون علمى وبحثى بين القومى للبحوث وبيلاروسيا لنشر ثقافة التميز العلمى جانب من لقاء المركز القومي للبحوث
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية التعاون والتنسيق بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في مصر، ونظيرتها من المؤسسات والمراكز البحثية الأجنبية ذات المكانة المتميزة؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات بالمجتمع المصري، مشيرًا إلى أهمية الدور البحثى لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وفى هذا الإطار، التقى الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث سيرچي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، والبروفيسور سيرجى شيزيك النائب الأول لرئيس أكاديمية بيلاروسيا الوطنية للعلوم، والوفد المرافق لهما؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر وبيلاروسيا فى المجالات البحثية، ونشر ثقافة التميز العلمى محليًا ودوليًا، بحضور الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وعدد من السادة عمداء المعاهد البحثية بالمركز القومى للبحوث.

وأشار الدكتور درويش إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين المركز القومي للبحوث والجانب البيلاروسي، فضلًا عن تعزيز مسيرة البحث العلمي فى كلا البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية المتميزة على مستوى العالم بما يعود بالنفع على مسيرة البحث العلمي في مصر.

من جانبه، أعرب سفير بيلاروسيا والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة المركز القومى للبحوث، والتعرف على أنشطته وأبحاثه، مؤكدين أهمية التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين؛ بهدف تحقيق نهضة شاملة.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم وثائقى عن المركز القومى للبحوث ونشأته وتاريخه، وما يضمه من كفاءات علمية متميزة، وإمكانات هائلة تشمل 14 معهدًا بحثيًا، تضم 109 أقسام و 6 مراكز للتميز.


التعليم العالى

بيلاروسيا

اخبار مصر

القومى للبحوث

البحث العلمى



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