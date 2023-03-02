تشيع جنازة طفلة جراء عملية لوز بمركز صحى فى المنوفية

حالة من الحزن خيمت على أهالى قرية كفر الحمادية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تشيع جثمان طفلة عقب إجراء عملية اللوز ووفاتها بمركز صحى للأنف والأذن بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهالى، وتم دفنها بمقابر العائلة بالقرية بعد صدور قرار من النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثمان .

وكان الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ، قد أكد أن سبب غلق المركز الصحى الخاص بواقعة وفاة طفلة عقب إجراء عملية اللوز ووفاتها، نتيجة قيام الطبيب صاحب المركز الصحى بنقله من الطابق إلى الأرضى إلى الثانى دون علم العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وعدم قيام صاحب المركز بتغيير الرخصة، لذا يعد ذلك المركز غير مرخص طبقا للقانون .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن موضوع وفاة طفلة عقب إجراء عملية اللوز خاضع تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة .

وفى وقت سابق قرر الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية

، غلق عيادة طبيب أنف وأذن في مدينة بركة السبع، عقب وصول تقرير من مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، يفيد وفاة طفلة أثناء إثر عملية استئصال اللوز، حيث قامت الأسرة بتحرير محضر ضد المركز والطبيب المسؤل .