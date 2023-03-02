تدريب صيادين الأسماك فى بحيرة البردويل على تصنيع شباك الصيد القانونية

شمال سيناء ـ محمد حسين

يشارك 120 من ممتهنى حرفة صيد الأسماك ببحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء فى ورش تدريب على تصنيع شباك الصيد القانونية، ويقوم خبراء مختصين بتعليمهم خطوات التصنيع والتجهيز لها.

ورش التدريب تأتى ضمن برنامج التنمية المستدامة، الذى تنظمه إحدى الجمعيات الأهلية بشمال سيناء، تحت إشراف ومتابعة وزارة التضامن ومحافظة شمال سيناء، ويستهدف تعزيز القدرات لدى عددا من صيادين الأسماك بشمال سيناء.

قال "المهندس صبيح الشافعى " مسئول تنفيذ مشروع مكون الثروة السمكية ببرنامج التنمية المستدامة، أن المستهدف 120 صياد يجرى تدريبهم تباعا على احتراف مهن صناعة شباك الصيد القانونية، التى تمارس على مسطح بحيرة البردويل التى تعد إحدى أهم مصادر إنتاج الأسماك فى مصر.

وتابع أنه إلى جانب تنفيذ مهام التدريب، يتم تنفيذ حملات رفع وعى للصيادين حول المخزون السمكى والحفاظ عليه، وفى ختام كل دورة يتم دعم احتياجات الصياد من شباك الصيد.

واشار كل من سليم صبيح، وعايش عيد، وسليمان عبدالله، من الصيادين ببحيرة البردويل، انهم تم تدريبهم على تصنيع شباك الصيد الخاصة بحرفتى "الدبة والدبيبة" وهى من الحرف المعروفة فى صيد الأسماك ببحيرة البردويل، ووجه استفادتهم من ورش التدريب انها اتاحت لهم معرفة تصنيع المقاسات وفتحات العيون للشبكات بشكل قانونى، ومعرفة مسافات تركيب الفلين والرصاص المستخدم فى اثقال الشباك.

وقال عمر حسن، مسئول تنمية المجتمعية بالمشروع، إنه يراعى اختيار صيادين ببحيرة البردويل من مختلف الأعمار مع التركيز على السن الصغير، ممن يحتاجون لتدريب مكثف ونقل الخبرات، وروعى اختيار الصيادين من أماكن متباعدة ويتم عقد ورش العمل فى القرى الخاصة بهم.

وقال المهندس محمد إبراهيم، إنه يقوم بتنفيذ جانب من التدريبات للمتدربين، ويبدأ بتسليم قطع شباك الصيد ثم تعريف الصياد بالمقاسات الطولية والعرضية لكل شبكة بحسب الحرفة، ومسافات وضع الفلين والرصاص بشكل قانونى.

وتابع أن الصيادين كبار السن يمتلكون كثير من الخبرات، ولكن قد تغيب عنهم جوانب قانونية وحديثة من نوعها فى أعمال التصنيع للشباك للحفاظ على المخزون السمكى وصيد السمك المناسب، كما أن الجيل الجديد من الصيادين يحتاج لتكثيف التعريف بهذه الحرفة وامتهانها لتساعده إلى جانب مهنة الصيد وهذا ما تستهدفه التدريبات التى تساهم فى إعداد صياد متمكن بمهارات جديدة.



احد المتدربين



احد شباب الصيادين



التدريب على شباك الصيد



التدريب فى الدواوين



الصيادين



تدريب الصيادين



تدريبات على صناع دة شباك الصيد بشمال سيناء



جانب من الورش



حلقة تدريب ووتثقيف للصيادين



مجموعة صيادين اثناء تدريبهم



مشاركة الصيادين فى التدريب



من التدريبات