تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانىء البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانىء الهيئة 8 سفن ، وتم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 703 شاحنة و 50 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 336 شاحنة و28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 16000 طن بضائع، 367 شاحنة و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى Lady Moon ، الحرية ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس

كما يشهد ميناء نويبع تداول 900 طن بضائع و 189 شاحنة حيث يستقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا وغادرت السفينة سينا، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة BIK6 وعلى متنها 7 آلاف طن حديد واسمنت متجهة الى اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1994 راكب بموانيها .



