تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة هواتف المواطنين فى باب الشعرية 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة باب الشعرية.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 ايام على ذمه التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها رجال المباحث، أن المتهمين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل.