اليوم السابع
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بوتين يصف ما حدث فى بريانسك بـ "العمل الإرهابى"

الخميس، 02 مارس 2023 02:36 م
بوتين يصف ما حدث فى بريانسك بـ "العمل الإرهابى" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حدث في بريانسك اليوم بأنه "هجوم إرهابي" حيث تم إطلاق النار على مدنيين.

وحسب موقع روسيا اليوم، صرح الرئيس بأن الجيش الروسي سيحمي المدنيين من النازيين الجدد والإرهابيين الذين طالما عذبوا وقتلوا الناس من قبل في دونباس.

وتابع بوتين: "إن من قتلوا داريا دوغينا في موسكو هم من ارتكبوا اليوم هجوما إرهابيا آخر، اخترقوا الأراضي الحدودية، وفتحوا النار على المدنيين مع أنهم رأوا أنها سيارة مدنية، وبها مدنيون وأطفال يجلسون".

ووفقا للحاكم الإقليمي بوغوماز، فقد اخترقت مجموعة تخريبية أوكرانية مقاطعة بريانسك الروسية، ووفقا للحاكم الإقليمي بوغوماز، فقد أطلق الإرهابيون النار على سيارة مدنية، وتوفي أحد السكان المحليين، وأصيب طفل عمره عشر سنوات.

وقد قامت هيئة الأمن الفدرالي الروسية، بمشاركة القوات التابعة للجيش بعملية للقضاء على تلك المجموعة.

كذلك تعرضت منطقة كليموفسكي لهجوم آخر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة أوكرانية، واشتعلت النيران في مبنى سكني بقرية سوشاني.

 


روسيا

بوتين

بريانسك

هيئة الأمن الفدرالي الروسية



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