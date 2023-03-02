انتصار معركة "العصا والنبوت".. قنا تحتفل بعيدها القومى فى الذكرى الـ 224

احتفلت محافظة قنا اليوم الخميس، بعيدها القومى من قرية البارود التابعة لمركز قفط، تلك القرية التى شهدت انتصار أهالى قنا فى معركتهم مع الفرنسيين فى الواقعة التى عرفت بواقعة البارود، بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء مدير أمن قنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووضع الداودى ومدير أمن قنا، إكليل من الزهور على النصب التذكارى وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء البارود فى ذكراها 224، وتبادل محافظ وعدد من المواطنين التهانى ثم غرس شجرة جديدة بجوار النصب التذكارى للشهداء.

وشهدت قرية البارود معركة بين الأسطول الفرنسى وقتها الذى وصل إلى شاطئ البارود فى عام 1799 وكان مكون من 12 سفينة بحرية مجهزة بأسلحة وفى المقدمة السفينة الشهيرة إيتاليا الخاصة بنابليون، وواجه الأهالى تلك السفن والعتاد الحربى بالعصا والنبوت وراح ضحية المعركة العشرات من أبناء القرية ولكن استطاع الأهالى تفجير البارود الذى كان يتواجد على السفن مما أدى إلى مقتل 500 جندى فرنسى نتيجة التفجير.

كانت قد شهدت حملة ديزيه على الصعيد قبل معركة البارود مقاومة كبيرة أيضًا حيث قاوم أهالى أبو مناع الحملة فى 17 فبراير وإسنا فى 25 فبراير، وتلك المعارك والمقاومة أنهكت من القوات الفرنسية وهو ما جعل ديزيه يتراجع ويطلب المدد من نابليون وغادر إسنا بعدها إلى قوص وكان يسبقه أسطول مكون من 12 سفينه تتقدمها السفينة الحربية إيتاليا وخوض معركة البارود التى انتهت بهزيمتهم.

ويحتفل أبناء قنا بوضع الزهور على النصب التذكارى الذى يتواجد بمركز قفط وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بحضور محافظ قنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة فى كل عام.