اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 مارس 2023 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 معلومات مهمة عن المواعيد والأسئلة

الخميس، 02 مارس 2023 10:41 ص
امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 معلومات مهمة عن المواعيد والأسئلة امتحانات
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ العد التنازلى لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن مواعيد الاختبارات والأسئلة.

- تنطلق الامتحانات 12 يونيو المقبل وتستمر حتى 15 يوليو 2023.

- يؤدى الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع أولا وتشمل " التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء" بأسئلة اختيار من متعدد فقط.

- يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023 وفق نظام البابل شيت يجيب الطالب فى كراسة البابل شيت عن الأسئلة الموضوعية أو الاختيار من متعدد وتمثل 85% ويجيب عن الأسئلة المقالية وتمثل 15% فى ورقة بيضاء تسلم الطالب داخل اللجنة.

- تعقد الامتحانات من التاسعة صباحا حسب ترتيب المواد بجدول الامتحانات.

- انتهاء مدة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، 28 فبراير الماضى، للطلاب المنتظمين مع السماح للطلبة المنازل بتسجيل الاستمارة.

- تعقد الامتحانات فى لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

- مراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة قبل طباعتها.

- الأسئلة من المنهج الدراسي مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية 40% فهم  و30% للتطبيق و30% لحل المشكلات والابداع، مع ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم.

- لا تغيير في عدد الأسئلة أو زمن الامتحان عن العام الماضى، مع زيادة نسبة الأسئلة المخصص لها أكثر من درجة.

-على الطلاب عدم اصطحاب التابلت أو الموبايل في لجان الامتحان.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023

10 معلومات مهمة عن امتحانات الثانويه العامه 2023

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

انطلاق مجموعات الدعم بالمدارس ومتابعات مستمرة من وكلاء الوزارة لآلية التنفيذ.. فتح قاعات ملائمة وتخفيض 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام.. وتخصيص 80% من العائد لصالح المعلم

الأحد، 26 فبراير 2023 07:00 م

وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم يتفقدان مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور

الأحد، 19 فبراير 2023 03:08 م

حصاد الوزارات.. التربية والتعليم تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الترم الثانى

الجمعة، 10 فبراير 2023 05:00 م

"التربية والتعليم" تحدد الأوراق المطلوبة من المدرسين الجدد لاستلام العمل

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:22 م

"التربية والتعليم" تصدر تعليمات مهمة بشأن بدء الدراسة فى الفصل الثانى

الجمعة، 10 فبراير 2023 12:16 م

تدشين منظومة البصمة الإلكترونية للعاملين بالتربية والتعليم فى بورسعيد.. صور

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:57 م

محافظ الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختيار مدير مالي وإداري بالتربية والتعليم

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:54 م

التنظيم والإدارة: سنعلن لاحقا عن 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل لصالح "التربية والتعليم"

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة