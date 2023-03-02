امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 معلومات مهمة عن المواعيد والأسئلة

كتب محمود طه حسين

بدأ العد التنازلى لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن مواعيد الاختبارات والأسئلة.

- تنطلق الامتحانات 12 يونيو المقبل وتستمر حتى 15 يوليو 2023.

- يؤدى الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع أولا وتشمل " التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء" بأسئلة اختيار من متعدد فقط.

- يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023 وفق نظام البابل شيت يجيب الطالب فى كراسة البابل شيت عن الأسئلة الموضوعية أو الاختيار من متعدد وتمثل 85% ويجيب عن الأسئلة المقالية وتمثل 15% فى ورقة بيضاء تسلم الطالب داخل اللجنة.

- تعقد الامتحانات من التاسعة صباحا حسب ترتيب المواد بجدول الامتحانات.

- انتهاء مدة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، 28 فبراير الماضى، للطلاب المنتظمين مع السماح للطلبة المنازل بتسجيل الاستمارة.

- تعقد الامتحانات فى لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

- مراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة قبل طباعتها.

- الأسئلة من المنهج الدراسي مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية 40% فهم و30% للتطبيق و30% لحل المشكلات والابداع، مع ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم.

- لا تغيير في عدد الأسئلة أو زمن الامتحان عن العام الماضى، مع زيادة نسبة الأسئلة المخصص لها أكثر من درجة.

-على الطلاب عدم اصطحاب التابلت أو الموبايل في لجان الامتحان.