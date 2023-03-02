وأعلنت المفوضية الأوروبية بمدينة الدار البيضاء، أنه من المقرر أن يلتقي المسؤل الأوروبي مع المدير العام لصندوق "محمد السادس للاستثمار" محمد بنشعبون وممثلين عن القطاع الخاص، كما سيجرى المسؤول الأوروبى مباحثات مع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش المغربية وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ووزراء آخرين في الحكومة المغربية.



تشمل برامج التعاون التى سيجرى توقيعها بقيمة 500 مليون يورو؛ مجالات الحماية الاجتماعية والزراعة والغابات والإدماج المالي وإصلاح الإدارة العمومية والهجرة.



كما سيعلن المسئول الأوروبى عن تبنى برامج جديدة للتعاون بقيمة 126 مليون يورو في إطار مخطط العمل السنوى 2022 الخاص بالمغرب.