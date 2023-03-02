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"القوى العاملة" تنظم اليوم ملتقى توظيفى يوفر 1503 فرص عمل لذوى الهمم

الخميس، 02 مارس 2023 01:00 ص
"القوى العاملة" تنظم اليوم ملتقى توظيفى يوفر 1503 فرص عمل لذوى الهمم وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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تنظم مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، ملتقى توظيف بأحد فنادق مصر الجديدة؛ لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وذلك تماشيا مع توصيات الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات، لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، لدمجهم في سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم.

ويوفر الملتقى 1503 فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوى الهمم فى 74 شركة قطاع خاص فى مجالات: السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية وتجارية.

وتتوافر الوظائف الخالية بمهن (محاسب – إدارى – مدرسين جميع التخصصات – عامل عادى - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف – مشرف – عامل مغسلة – عامل غرف – عامل تجهيز – عامل مخزن – عامل تجميع -  خدمة عملاء – مندوب مبيعات – مندوب مراسلات – أفراد امن - عامل سوتيش –  عامل مكواة – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزى – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائى - فنى سكريت - فنى تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فنى صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات – مترجمين عربى وإنجليزى – مراقب - أمين صندوق).

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة تواصل حصر عدد المنشآت، وعدد العمالة بها ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة فيها وتحديد النِسب المتبقية، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة بأعداد المنشآت ونسبة تعيين ذوى الهمم بها والنسبة المطلوب تعينها- من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوى الإعاقة.


ملتقى توظيف لذوي الهمم

ذوي الهمم

ملتقى توظيف

تمكين ذوي الهمم

فرص عمل

فرص عمل لذوي الهمم

القوى العاملة

اليوم السابع بلس



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